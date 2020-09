El acuerdo para poner fin a la huelga de la EMT tiene un coste de un millón de euros

El preacuerdo alcanzado la pasada madrugada entre los trabajadores y la EMT tendrá un coste aproximado para las arcas de la empresa municipal de un millón de euros, ha informado este miércoles el concejal de Movilidad y presidente de la empresa, Francesc Dalmau. El edil recordó que los 12 millones que implicaban todas las reivindicaciones que hasta ayer reclamaban por los sindicatos eran inasumibles. «Hemos llegado tan lejos como hemos podido», asevera.

Dalmau insiste en que está huelga «no tocaba ahora» y ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas por 9 días de huelga. El acuerdo alcanzado tras más de 12 horas de reunión ha permitido que este miércoles se suspenda la huelga a la espera de que los trabajadores de la EMT ratifiquen el acuerdo en las asambleas de la mañana y de la tarde.

El concejal admite que la presencia del alcalde de Palma, José Hila, en la última reunión contribuyó a que los sindicatos comprendieran el estado real de la empresa y la imposibilidad de atender todas sus demandas. «Consiguió hacerles entender la incompatibilidad de la situación por la que están pasando la ciudad y la ciudadanía con los costes económicos de sus reivindicaciones. Era algo que ya les habíamos explicado pero quizá necesitaban oírlo de primera mano», afirmó el edil.

En cuanto al contenido del acuerdo alcanzado, el concejal resumió los cuatro puntos fundamentales.

En primer lugar, se acordó la devolución de las vacaciones de los años 2018 y 2019 que la empresa obligó a coger durante el estado de alarma, concretamente las disfrutadas entre el 8 de abril y el 21 de junio, lo que tendrá un coste de unos 700.000 euros.

Un segundo punto que suponía un grave problema económico para la Ayuntamiento era la incorporación de los 140 nuevos conductores. Este bolsín caduca en septiembre de 2022 y, según Dalmau, contratar a estas 140 personas a día de hoy suponía un impacto de 8 millones de euros. Finalmente, el acuerdo alcanzado supone un compromiso por parte de la empresa de, en primer lugar, solicitar un informe de los servicios jurídicos municipales para ver si es posible alargar este bolsín sine fue, de forma que no tenga fecha de caducidad. Si está fórmula no es posible, «se acordó que todos los conductores que no podamos incorporar antes de septiembre de 2022 y que hayan superado la oposición tengan 0,75 puntos de mérito en un proceso nuevo de selección de trabajadores». Esto supone que este punto no tendría ningún coste económico.

El tercer punto fundamental del acuerdo hace referencia a la retirada de de la modificación de las condiciones de trabajo del personal de talleres. Recordó Dalmau que el pasado mes de agosto la EMT rescató de manos privadas la gestión del taller, después de 20 años de gestión a través de una empresa, y eso obligó a reestructurar los turnos de trabajo para dar un servicio de mantenimiento mecánico a los autobuses. Dejó claro que «el taller es el corazón de la empresa, si éste no funciona 24 horas, 365 días al año, no se puede garantizar un servicio de transporte público como toca».

«Los tabajadores querían que se abonarse todo lo que fuera más allá de la jornada de lunes a viernes como horas extras, lo que tenía un coste de unos 520.000 euros. Pues bien, el acuerdo establece que se accederá a un arbitraje consensuado en el TAMIB y será este tribunal el que decidirá si se está aplicando o no de forma correcta el convenio colectivo».

Por último, también se llegó a un acuerdo en cuanto a la recuperación de las líneas suspendidas durante el estado de alarma, sustituidas por el denominado transporte a demanda. Aquí el compromiso de la empresa es recuperar todas estas líneas a medida que vaya pasando la situación de pandemia, «algo que ya se pensaba hacer, pero los sindicatos reclamaban un compromiso inmediato», dijo el responsable municipal. Algunas ya se han recuperado, como la 1, la 2 a las 19, indicó el concejal, y en octubre se restituirán otras, como la 31.