Poco seguimiento de la sexta jornada de huelga de la EMT

La sexta jornada de huelga de la EMT de Palma está teniendo poco seguimiento; según la dirección de la empresa municipal por la mañana sólo ha sido secundada por ocho conductores.

Las mismas fuentes han explicado que había previstos 95 servicios en huelga, de los cuales 29 eran servicios mínimos. Sin embargo, 87 conductores que iban a secundar el paro no lo han hecho.

En este sentido, han señalado que «los representantes sindicales invitaron a los trabajadores a 'descansar' de la huelga para retomarla el lunes» y han argumentado que estos entendía que el fin de semana no era necesario realizar el esfuerzo porque tendría menos incidencia al no haber colegio y menos personas lo necesitan para ir a trabajar.

Las mismas fuentes añaden que al no secundar la sexta jornada de huelga, los trabajadores no perderán tanto dinero este mes. No obstante, precisan que los sindicatos sí han pedido al personal «retomarla al 100% el lunes».

Por su parte, la dirección de la empresa está estudiando la propuesta aportada por el comité de huelga, posteriormente tiene previsto citarlos para poder llegar a un acuerdo que permite desconvocar la huelga.