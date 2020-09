Las visitas al cementerio de Palma en Tots Sants, amenazadas por el coronavirus

Las visitas a los cementerios de Palma en Tots Sants están amenazadas por la pandemia de la COVID-19, según ha reconocido este martes el gerente de la Funeraria, Jordi Vilà, en el consejo de administración que se ha celebrado este martes. En concreto, ha explicado que están trabajando con diferentes escenarios para la celebración de una fecha tan señalada.

La Conselleria de Salut impone una serie de protocolos y medidas restrictivas en cuanto a aforos e higiene y no permite que haya más de 300 personas al aire libre. Por ello, es

necesaria la tramitación de un permiso especial donde se detalle el procedimiento a seguir para garantizar esas medidas, que debe ser aprobado.

La Funeraria está analizando las medidas de seguridad que la Conselleria ha de evaluar, en las que se incluyen las actuaciones relacionadas con la higiene, el registro de participantes, contacto de esos participantes, etc.

En el cementerio de Son Valentí es donde se plantea la necesidad de un protocolo para

la implantación de una serie de acciones para garantizar que, en caso de que se puedan abrir, las medidas de seguridad cumplen con las disposiciones de la Conselleria. El plan comprende los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, que es cuando tradicionalmente se produce una mayor afluencia de personas.

Algunas de las medidas que se llevarán a cabo son limitaciones de aforo, invitaciones para acceder, desinfección del recinto, etc. No obstante, el gerente de la Funeraria ha reconocido que si el nivel de contagios se mantiene como el actual, no se podría abrir al público el cementerio de Son Valentí a la vista de la Orden de la Consellería, aunque se adoptaran las medidas de control de aforo y de higiene.

En el cementerio de Sant Jordi se realizará un control presencial del aforo y las medidas de seguridad oportunas para la misa, sin que se planteen incidencias o la posibilidad de no poder abrir.

En el de Establiments, se implantarán las mismas medidas, aunque se desconoce a día de hoy si se celebrará misa o no. También parece que el cementerio se podrá abrir con estas medidas.

La Regidora del Partido Popular, Montserrat Oliveras ha manifestado que «el nivel de incertidumbre es elevado a la vista de que, aunque se conceda el permiso, la apertura de los cementerios estará condicionada siempre al nivel de contagios real en los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, que son en los que se produce la mayor afluencia».

En este sentido, ha añadido que «de Tots Sants es un día muy significado para las personas que quieren honrar la memoria de sus familiares y amigos visitando el cementerio, por lo que hay que ser muy prudente a la hora de adoptar estas medidas.

En caso de que, por razones sanitarias no se pudieran abrir las instalaciones, se ha de comunicar a los ciudadanos de manera adecuada y con antelación suficiente».