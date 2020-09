Sonia Vivas: «Toca reconstruir hogares más que construir ejes cívicos»

Es la regidora más polémica del Gobierno municipal y ante la situación de pandemia que vivimos deja claro que su área es esencial.

Llega el momento de preparar los presupuestos de 2021, ¿le preocupa que Podemos no logre dinero para sus políticas?

—Los presupuestos van a tener que ser los más sociales de la ciudad de toda la democracia. Vivimos una situación excepcional y las cuentas tienen que reflejar la ayuda del Ajuntament a los ciudadanos. Eso significa que deben ser unos presupuestos más dirigidos a reconstruir familias y hogares que, por ejemplo, a hacer ejes cívicos. Queremos llegar a acuerdos con nuestros socios pero también hay que tener en cuenta que tenemos que tirar del PSOE hacia la izquierda, no podemos permitir lo que está pasando ahora en Madrid donde se está intentando dar la espalda a las fuerzas del cambio para pactar con Ciudadanos.

¿Cree que eso puede llegar a pasar en Palma?

—En Palma estamos gobernando con un PSOE afín a Felipe González, que apoyó a Susana Díaz; no con el PSOE de Pedro Sánchez. Es, por tanto, un PSOE más duro que entiende la política de otra manera y no tanto de consensos como Pedro Sánchez y tenemos que hacer un esfuerzo extra.

¿Podemos exigirá renunciar al eje de Nuredduna?

—No se trata de renunciar, pues hay unos acuerdos de gobierno, pero hay que priorizar. No podemos permitir que el eje de Nuredduna sea un proyecto que deje sin atención a personas que lo necesitan o que deje en la calle a una mujer víctima de violencia machista con sus hijos. Eso estando nosotros en el gobierno no va a pasar.

¿Teme que su área sea la sacrificada con recortes?

—Mi área no hacía hasta ahora un trabajo de la envergadura que se está realizando, es la apuesta de que Palma sea punta de lanza en la lucha contra las violencias machistas y, a día de hoy, la inversión económica que se está haciendo me da la razón. No somos un área de fondo, somos un área esencial y de peso dentro del gobierno y eso se tiene que ver reflejado en las cuentas.

El alcalde dijo que su forma de entender la política funciona en Podemos, pero no en el PSOE.

—Estoy muy acostumbrada a la crítica si bien es cierto habría que preguntarle a él la razón por la que declaró eso. Yo en su momento confié en él para que fuera el alcalde y esa confianza sigue firme.