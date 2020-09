Duras críticas de la dirección de la EMT a los paros

La dirección de la EMT ha realizado duras críticas a los paros realizados este lunes, convocados por el comité de empresa. El director gerente de la EMT, Mateu Marcús, ha acusado de falta de empatía a los trabajadores que han secundado los paros convocados y que han provocado retrasos de entre 20 minutos y media hora, según la empresa municipal.

«Resulta decepcionante la falta de empatía que están demostrando algunos sindicatos con la realidad que están sufriendo la mayoría de las empresas y trabajadores de este país. Es ya casi una tradición que se convoque una huelga al año en la EMT, pero ahora no tocaba. Con la que está cayendo este castigo a la ciudadanía es del todo injustificable», ha criticado Marcús.

Marcús ha reiterado su total desacuerdo con el momento elegido por los sindicatos para organizar los paros y la huelga. En este sentido, ha argumento que la dirección de la empresa aceptó en la negociación del TAMIB casi el 40 % de los puntos presentados por el comité de empresa. «Aunque avisamos que no cederíamos en puntos que consideramos un auténtico abuso, como pretender cobrar el plus por manejar dinero en metálico durante el estado de alarma, una función que como bien saben los delegados sindicales, aquellos meses no se realizó por motivos de prevención sanitaria y a petición de los propios sindicatos».

Marcús también ha lamentado los retrasos que han tenido que sufrir los usuarios de la EMT este lunes.

Por su parte, el presidente de la EMT, Francesc Dalmau, ha asegurado que «las huelgas son el último recurso en una demanda laboral. No estamos en esta situación de ninguna de las maneras».

Dalmau ha asegurado que la dirección de la empresa ha velado en todo momento por el bienestar de los trabajadores y ha destacado que se les ha subido el 2 % del salario pactado. Todo ello, pese a la «brutal» caída de ingresos y de pasajeros, que han obligado a Cort a aportar 16 millones a la EMT.

Adenmás, el presidente de la EMT ha reiterado el compromiso del Pacte de mantener el carácter público de la EMT.