Servicios mínimos del 30 % para los paros y la huelga de la EMT convocados

El portavoz del comité de empresa de la EMT, Juan Antonio Salamanca, informó este martes de que los servicios mínimos pactados para los paros y la huelga convocada por los trabajadores para este mismo mes serán del 30 % de los servicios programados para los días afectados.

Según han anunciado los trabajadores, los paros parciales están previstos para los días 7, 9 y 11 de septiembre, de 8.00 a 10.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas; y la huelga indefinida comenzaría a las 00.00 horas del día 14.

No obstante, la dirección de la empresa y los representantes sindicales se volverán a reunir en el TAMIB mañana para tratar de alcanzar un acuerdo que permita desconvocarse la movilización. Como se recordará, la primera reunión celebrada la semana pasada concluyó sin ningún acercamiento. Salamanca admite que desde entonces no ha vuelto a haber ningún contacto entre las dos partes, «no hemos visto nada que nos indique que la empresa acudirá con otro talante y parece que el alcalde no tiene intención de intervenir en el conflicto, como hemos reclamado».

La última amenaza de huelga en la EMT fue en marzo del año pasado y al final se pudo evitar.