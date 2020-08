Los bares de Plaça dels Patins recurren la orden de quitar las terrazas de la calzada

Los bares de la Plaça Bisbe Berenguer Palou (conocida como Plaça dels Patins) han presentado un recurso de reposición frente a los decretos por los que se deniega la concesión de la licencia para la ocupación de la vía pública en el espacio destinado a aparcamiento de vehículos ubicado frente a los locales.

Como se recordará, este diario informó a mediados de julio de que estos bares habían recibido una carta de Cort en la que se les instaba a retirar las terrazas de la calzada ante al argumento de que esta medida –tomada por decreto para que los locales puedan mantener las distancias de seguridad entre personas sin perder muchos ingresos–, no está autorizada en algunos casos, como en el de las plazas o calles peatonales a fin de no reducir el espacio para el peatón.

Pero la situación de estos locales no es esa, pues las terrazas se encuentran ubicadas en la calzada que circunda la plaza y no en la plaza misma. El director general de Govern Interior, Marcos Cañabate, admitió que el caso de estos bares «es peculiar» por esta razón, «pero el decreto no puede ser interpretado», declaró.

Ante esta situación, los afectados contrataron al despacho de abogados de María José Martín de la Torre que ha presentado el recurso en nombre de la entidad Bolibegame, S.L. que explota el establecimiento El Barito, así como de locales aledaños al mismo.

El recurso argumenta que los locales «cumplen con todas las condiciones fijadas por la normativa especial de la ocupación». Además, se señala que «la limitación de ocupación de la zona de aparcamientos en plazas y viales para peatones únicamente está recogida en la exposición de motivos o preámbulo del decreto, y no en la parte dispositiva».

En base a ello, «no estableciéndose en la parte dispositiva del decreto nº 6699 de 11 de mayo de 2020 la limitación en base a la cual se ha denegado la ocupación de la terraza, y cumpliéndose con las condiciones que exige la norma», se reclama que «se acuerde la concesión de la ocupación del espacio destinado a aparcamiento» ubicado frente a los establecimientos demandantes.

De forma subsidiaria, y en el supuesto de no ser estimados estos argumentos, el recurso alega «la incorrecta interpretación de la normativa» ya que la resolución recurrida «deniega la ocupación de la vía pública en base a que el espacio ocupable está ubicado en plazas o viales para peatones. Sin embargo, el espacio a ocupar no se encuentra en la plaza, lo cual supondría estar ubicado encima de la misma, sino que se encuentra alrededor de ella».

Acciones legales

Por último, el despacho legal estudia «en caso de no estimarse el recurso interpuesto, emprender las correspondientes acciones legales en defensa de los derechos de nuestros clientes, valorándose la interposición de una denuncia por prevaricación, en tanto que las resoluciones recurridas se han dictado, indudablemente, de forma arbitraria y a sabiendas de su injustica», declaró Martín de la Torre.