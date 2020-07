Cort obliga a retirar casi 200 terrazas ampliadas en plazas o la calzada

El Ajuntament de Palma ha denegado el permiso de ampliación de terrazas a 184 bares o restaurantes de la ciudad, por lo que todas aquellas que estaba ya ocupando espacio en la calzada, que son la mayoría, deben ser retiradas de forma inmediata.

El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, admite que en muchos casos las terrazas se habían ampliado pues se les había permitido hacerlo en tanto se les contestara oficialmente a la solicitud.

Entre el 60 y 70% de estas denegaciones corresponde a terrazas ubicadas en plazas. Otros motivos por los que no se ha dado el permiso son por estar ubicadas las terrazas en zonas de carga y descarga, de reservas para ambulancias o taxis, o estar en la acera de enfrente, informa Marcos Cañabate, director general de Govern Interior.

Cañabate explica que las terrazas no se pueden encontrar en las plazas porque así lo indica lo recoge el decreto (que desarrolla la ordenanza municipal) «porque el espíritu de esta medida supone no reducir espacio para el peatón, algo que sí ocurre si se amplían las terrazas en estos espacios». Otro motivo es la necesidad de no aumentar el ruido.

El director general admite que el caso de las terrazas de la plaza de los patines, que la semana pasada denunciaron que se les ha denegado el permiso, «es peculiar», pues en realidad no están ubicadas sobre la plaza sino en las aceras que circundan la misma. «Pero el decreto no puede ser interpretado», aclara.

También deja claro que «la mayoría de los afectados hace tiempo que, aunque no habían recibido la notificación oficial, ya habían sido informados por los inspectores de que probablemente se les denegaría el permiso».

A día de hoy siguen entrando en Cort solicitudes para ampliación de terrazas y hasta el momento se han autorizado 904.

Si la situación sanitaria empeora se podría retirar la medida

El concejal Alberto Jarabo reconoce que Cort aún no ha decidido hasta cuándo se mantendrá esta medida encaminada a que los locales puedan mantener las distancias de seguridad entre personas por la pandemia «porque es imposible saber cómo va a evolucionar la situación sanitaria».

Eso sí, el edil asevera que si empeora «nos veremos obligados a elegir entre mantener esta medida o suprimirla del todo».