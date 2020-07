Hartos de contaminación y ruido por la continua carga y descarga de camiones

Vecinos de la Plaça de Santa Magdalena, junto al edificio de La Misericòrdia de Palma, denuncian el calvario que viven desde hace un tiempo con la continua entrada y salida de camiones de reparto en esta plaza.

Pilar Gómez, reside en la zona desde el año 1997 y es una de las afectadas. Explica que «desde que se han inaugurado los hoteles urbanos de la calle Sant Jaume es continuo el trasiego de furgonetas y camiones de carga y descarga que, en su mayoría, dejan los motores en funcionamiento, llegando a permanecer así hasta 40 minutos seguidos». A los hoteles, se suman la media docena de bares existentes y una obra que está ahora en marcha en la misma calle.

La afectada, que cuenta con el respaldo de otros residentes, asegura que «este hecho, que se repite de lunes a sábado todas las semanas, provoca un incremento insoportable del ruido y de la contaminación ambiental en la zona», por lo que su paciencia está llegando a su fin.

«Bajo continuamente para pedir a los conductores –a veces se juntan hasta siete camiones– que apaguen los motores mientras cargan o descargan y algunos me dicen que no se habían dado cuenta, pero otros me contestan mal», admite indignada.

La denunciante se ha dirigido al Ajuntament en dos ocasiones, «he presentado quejas a través de la web, incluso proponiendo posibles soluciones», pero lamenta que todavía nadie del Consistorio se ha puesto en contacto, por lo que se ha decidido a hacer público este problema «para ver si los responsables del Consistorio toman medidas y nos dan una solución».

Los vecinos reclaman que se habiliten puntos de carga y descarga solo a unas horas determinadas y, por supuesto, con el uso de carretillas y la obligación de apagar los motores de estos vehículos pesados.