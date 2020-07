Més y Podemos propondrán quitar el nombre de la plaza al rey Juan Carlos

El debate está estos días sobre la mesa de muchas ciudades: retirar o no el nombre del rey Juan Carlos I de plazas, calles o edificios públicos tras el escándalo provocado por la investigación abierta por los fiscales suizos y españoles sobre los fondos opacos del ex jefe del Estado en el extranjero. Algunas ciudades ya han actuado, hace más o menos tiempo, como Barcelona, Girona, Vitoria o Blanes, y el Pacte que gobierna en Palma lo abordará en Junta de Gobierno. Pero, de momento, tanto Més como Podemos ya anuncian que están a favor de retirar la plaza al rey emérito. El PSOE, en cambio, no se pronuncia. El alcalde, por su parte, se escuda en el coronavirus para no hablar del tema.

El coordinador de Més per Mallorca y concejal de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, declaró este viernesque «es un tema que tenemos que tratar en Junta de Gobierno, pero ya se puede adelantar que nuestra postura es que la plaza adopte el nombre por el que se la conoce popularmente, Plaça de les Tortugues. Defendemos el mismo proceso que ya se siguió con la Rambla».

También el portavoz del grupo municipal de Podemos Palma, Rodrigo Romero, dejó claro que «queremos que se quite ese topónimo y somos partidarios del nombre popular». En opinión del edil de la formación morada «las noticias desveladas hasta ahora son más que suficientes para que el equipo de Gobierno tome esta medida», por lo que pedirán que el tripartido aborde este debate.

Precedente

El tercer socio, el PSOE, no desvela su posicionamiento. «Es un tema que no se ha tratado como equipo de gobierno, la verdad es que no lo tenemos en la agenda pero supongo que se tratará algún día», declaró el portavoz, Francisco Ducrós. El alcalde de Palma, José Hila, como jefe del Gobierno que debe tomar o no la decisión, consideró que «ahora la preocupación es otra, el coronavirus es la prioridad».

La decisión de retirar la plaza a Juan Carlos I, de aprobarse, será la segunda en este sentido en pocos años en Ciutat tras el cambio del nombre de la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, que en enero de 2012, y por acuerdo del Ajuntament, recuperó su designación original de la Rambla tras la implicación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el ‘caso Nóos’. Entonces el alcalde era Mateo Isern (PP).

El alcalde Ramon Aguiló le cambió el nombre hace 32 años

La Plaça de Joan Carles I nunca se ha llamado oficialmente Plaça de les Tortugues, aunque es como se la conoce popularmente. Desde el año 1956 era la Plaza Pío XII, topónimo que cambió el 24 de marzo de 1988, bajo la alcaldía del socialista Ramon Aguiló, por el de Plaça de Joan Carles I.

Por tanto, la designación oficiosa de Plaça de las Tortugues, feudo del mallorquinismo por antonomasia, se debe a las cuatro tortugas de bronce sobre las cuales descansa la pirámide de piedra de Santanyí de la fuente que hay en el centro de la plaza, la