Cort trabaja para poder reabrir los juegos infantiles la próxima semana

La pregunta que se hacen muchas familias estos días es qué pasa con los juegos infantiles, cuándo podrán volver a jugar allí los niños. El Ajuntament de Palma se muestra esquivo en este asunto, que reconoce como sensible, y a día de ayer aún no informaba del día concreto en que se podrán volver a utilizar estos espacios, de los pocos que aún están cerrados desde el inicio del estado de alarma, pero se puede dar por seguro que estas zonas se reabrirán la semana que viene. El problema que está retrasando la reapertura de los juegos infantiles es la complicación que ha encontrado el Consistorio para cumplir con la obligación de limpiar y desinfectar las 173 áreas existentes en la ciudad dos veces al día. El trabajo es competencia del departamento de Parcs i Jardins del área de Infraestructures.

«Aún no tenemos fecha. Se esta organizando el servicio para poder llevar a cabo las desinfecciones diarias en todos los parques infantiles de Palma», informó una fuente municipal. Añadió que, además, se han diseñado unos carteles que se colocarán en todas las áreas con las medidas de seguridad que se deberán respetar por parte de los adultos y los menores.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, declaró este viernesr que «es una vergüenza que la capital de Balears no tenga la situación controlada. Lo que demuestra que la higiene y desinfección de los espacios públicos no se ha organizado de forma eficiente y diligente». Declaró que «los casals de barri no se pueden abrir porque no tienen prevista la limpieza, las calles y plazas están sin un programa de desinfección eficaz y los parques infantiles siguen cerrados. Es una falta de diligencia y capacidad de reacción».

También Vox exigió la reapertura inmediata y aseguró que «muchos padres nos están haciendo llegar su preocupación porque los niños no pueden ir a las escoltes ni a los parques y el día a día con los más pequeños está siendo muy complicado».