La Plataforma Comunitat Negra de Mallorca critica a Vivas por su «antirracismo de salón»

La Plataforma Comunitat Negra, Africana y Afrodescendent de Mallorca recrimina a la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de Cort, Sonia Vivas, su «antirracismo de salón» en respuesta a la campaña Stop Racismo presentada el lunes por la edil de Podem Palma.

En una carta dirigida a Vivas, la plataforma asegura que «el antirracismo ya no puede ser solo una campaña de marketing que reproduce de nuevo la estigmatización de Son Gotleu y s’Arenal». Considera que esta campaña se trata de «un oportunismo estético o un ejercicio de whitesplaining paternalista» y que «el antirracismo es demasiado serio como para pretender dictarlo solo desde el discurso hegemónico y sin el concurso de los cuerpos racializados que servimos de diana del racismo».

La plataforma muestra su indignación al afirmar que «no hemos venido aquí a cantar cogiditos de la mano We are the world, we are the children. No nos conformamos con una palmadita en la espalda y una foto. Ya no!». «Hemos venido –añade– para construir una voz propia. Para constituirnos de una puñetera vez en sujeto político y no en objeto de ocurrencias políticas diseñadas sin nuestra participación, sin nuestras experiencias y sin nuestra perspectiva. Este es nuestro compromiso, porque nuestras vidas negras nos importan».

En la nota, se recuerda que el pasado domingo 7 «más de 1.500 personas ocupábamos la plaza del Mercat de l’Olivar en la que probablemente sea la mayor concentración estrictamente antirracista que haya tenido lugar jamás en Mallorca» a la que, reprocha la plataforma, «no hubiera desmerecido un pequeño gesto de reconocimiento o acercamiento por parte de tu concejalía».

En la protesta se reivindicó «la memoria de George Floyd y todas las vidas negras arrebatadas por el racismo institucional y social enraizado en los EEUU. Pero, incide la plataforma en que «sobre todo, lo hacíamos para visibilizar el racismo como un fenómeno global, estructural; también presente en nuestra sociedad».