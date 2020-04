Así viven en el llamado 'Parque Pocoyó' de Palma los 'sin techo'

Mariángeles Correa Almendros es un de las personas que vive en el llamado parque Pocoyó. Vive sola, en un pequeño compartimento que se ha montado a base de tela metálica y mantas y telas, que la separan de otros parecidos, en los que viven marginados como ella, personas sin recursos.

En él ha colocado una cama, donde duerme, una silla que le sirve de librería, sobre una caja de cartón ha puesto un espejo, frente al que se arregla, mientras que la ropa la tiene en unas perchas colgadas de una barra de hierro que sale de la pared de cemento en la que destacan algunos grafitis, y pegadas a ellas dos portadas del diario Marca.

«¿Que cómo nos duchamos? Con una manguera que hemos puesto aquí, al lado, en una pequeño espacio que hemos aislado con trapos para que no nos vean cuando nos duchamos».

Mariángeles dice que tiene una vida de película. Separada de un bancario, tuvo tres hijos, de los cuales, uno, con otros amigos, se mató en accidente de coche. «Se salvó una prima, pero solo mueve la cabeza». Aparte de eso, un hermano suyo se mató al caerse en La Soledat, desde un séptimo piso, al intentar pasar de la ventana del descansillo de la escalera a la de su casa. «Le habíamos dicho que no lo hiciera, pero no hizo caso». Pero los muertos en torno a la vida de Mariángeles no terminan ahí. «El padrino de uno de mis hijos quiso casarse conmigo. Yo le dije que no, que me parecía una buena persona, pero que no. No me gustaba como pareja... ¿Y qué hizo él? Se tiró de un sexto piso, y se mató... Ya le digo: mi vida es de película».

Mariángeles, antes y ahora, en tiempo de coronavirus, vive de lo que le da su sobrina, que no es mucho, «pero me apaño», y come en Tardor, de donde se lleva algo para cenar.

«A mi me gustaría que Sanidad mandara a alguien para que nos viera. Me han dicho que hay gente que está infectada, pero que no lo sabe, y que hay unas pruebas, o test, que detectan el coronavirus. ¿Por qué no nos miran a nosotros?». Y apostilla: «¿Que si estamos protegidos? Bueno... Aquí vivimos gente que entramos y salimos. Yo me pongo guantes y una mascarilla. Y no siempre. Por eso digo que por qué no vienen sanitarios a hacernos pruebas. O nos dicen donde podemos ir a hacérnoslas».