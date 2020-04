Fulgencio Coll (Vox): «Con Hila u otro alcalde habría habido errores, nadie estaba preparado para este virus»

No sale de casa sin mascarilla y guantes, pero ante todo respeta el confinamiento y continúa trabajando gracias a las videoconferencias. Antes de atender cualquier pregunta, Fulgencio Coll quiere transmitir su pésame a los familiares y amigos de las víctimas de coronavirus y su felicitación a «todos los que están en esta lucha en primera línea».

¿Cómo está llevando la situación a nivel personal?

—Bien, realmente estoy confinado desde el 10 de marzo, llegué de Madrid el 7 y por precaución nos dijeron que nos encerráramos, pero como soy disciplinado no hay problema.

¿Cómo califica las medidas tomadas por el Pacte de Cort?

—Nadie estaba preparado para hacer frente a esta pandemia, que ha sorprendido por su brutalidad, por lo que errores todo el mundo ha cometido, con Hila o con cualquier otro alcalde los hubiese habido. Pero el grado de estos errores depende de la calidad y la organización de cada gobierno. Desde el principio dijimos que dábamos todo el apoyo al Ajuntament en sus esfuerzos para resolver los problemas sociales y reactivar la economía. Me gusta la reacción de determinadas áreas como Emaya, Policía o el trabajo en ayuda de los más desfavorecidos, pero mi preocupación inicial era que se diera la máxima protección a todos los empleados municipales que están en la calle o atendiendo al público. Ahí se ha tardado demasiado en reaccionar, pasadas las semanas se ha ido corrigiendo pero se podía haber actuado con más de rapidez.

¿Qué van a exigir a nivel económico al equipo de Gobierno?

—Cada euro tiene un valor tremendo para apoyo social y la reactivación de la economía y por eso vamos a exigir que el dinero vaya al 100 % en esta dirección. Debe cortarse el presupuesto que no es esencial o prescindible, como el destinado a cosas lingüísticas, cierta publicidad o algunos apoyos más políticos que sociales.

¿Lo dice por el aumento del presupuesto para las víctimas de la violencia machista?

—Yo creo que el problema de la violencia de género ya está bien atendido y protegido. Todos los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que, afortunadamente, ha bajado mucho; en cambio sí ha habido cierto repunte de la violencia intrafamiliar, de jóvenes que son difíciles, por ejemplo. El problema ahora es atacar al virus y apoyar a los que realmente lo necesitan.

¿El Pacte debe apoyar a los restauradores permitiendo que amplíen sus terrazas?

—Sí y yo creo que lo van a hacer. Cort debe dejar esta normativa asfixiante de terrazas y apoyar a restauradores que necesitarán poner medidas de distanciamiento entre mesas y mamparas.

¿Los alemanes con casa en la Isla deben volver cuánto antes?

—Sí, como a los mallorquines que están fuera, se debería permitir que vengan todos aquellos que quieran venir a residir, que luego, claro está, deberán adaptarse a las normas.

¿Qué opina de la gestión del Gobierno central?

—Nadie estaba 100 % preparado para una respuesta, repito, pero hemos visto respuestas mejores y peores. El Gobierno reaccionó tarde y mal, el 8-M es una muestra de ello, pero la fuerza del color morado se impuso sin razonar las consecuencias. Luego, echo de menos gente con capacidad de gestión y mérito en las áreas claves, el ministro de Sanidad no está a la altura y es increíble que Fernando Simón siga en su puesto, porque se han cometido errores enormes, así como en la política de comunicación. Pero el gran error ha sido empezar tarde sabiendo lo que pasaba en Italia. No era un buen Gobierno antes y la gestión que hemos visto no es la que todos esperábamos, ni mucho menos.

¿Vox no considera que es el momento de remar todos juntos?

—Todos tenemos que remar en la misma dirección, pero no se puede aceptar que se esté callando a la oposición. Hay que arrimar el hombro pero también hacer crítica, sobre todo cuando ésta se trata de silenciar. Vox no habla para sacar partido sino para corregir errores gravísimos.

Usted renunció a su sueldo como concejal, ¿qué le parece que los políticos no hayan hecho el gesto de bajarse el salario?

—Ha habido intentos, pero no consenso. Vox ha donado a ONG las cantidades que recibía como partido. Todos esperamos este gesto, pero tiene que ser de todos y Vox ya ha hecho el suyo. El político debe dar ejemplo, empezando por el Gobierno.