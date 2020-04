El sector de la restauración calcula que cerrarán más de un 40% de establecimientos

«El Ayuntamiento de Palma ha abandonado al sector de la restauración». Así de tajante se ha mostrado Alfonso Robledo, presidente de Restauración CAEB, ha hecho tras la reunión, a través de vídeollamada, mantenida con el alcalde de Palma, José Hila, el secretario general de UGT, Alejandro Texias, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), José Luis García así como con la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Empresas de Baleares (CAEB), Carmen Planas.

En dicho encuentro virtual, el consistorio ha dado a conocer el segundo paquete de medidas para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por la expansión de la COVID-19.

Las medidas presentadas «no tienen en cuenta a nuestro sector ya que la única ayuda que nos darán es eliminar la tasa de las terrazas hasta diciembre» pero, se pregunta Robledo, «¿qué pasará con todos los establecimientos que no tienen terraza? Pues que no recibirán ningún tipo de ayuda», explica visiblemente preocupado.

Una ayudas, ha dicho Robledo, «prácticamente inexistentes para los restauradores y que benefician solo a unos pocos. Aplaudimos que no nos cobren la tasa de ocupación de vía pública hasta diciembre pero no puede ser que esta sea la única medida hacia nuestro sector». No tiene, ha añadido, «ni pies ni cabeza beneficiar a unos y a otros dejarlos abandonados».

«Nos sentimos decepcionados y muy preocupados ante esta situación de desamparo por parte del consistorio que estamos viviendo», añaden los dirigentes del gremio. El alcalde, afirma Robledo, «no se quiere endeudar más pero no le queda más remedio», prosigue. Nosotros, afirma, «también nos estamos endeudando y es ahora cuando el Ayuntamiento tiene que pedir ayudas a quien sea y trabajar para que el sector de la restauración no desaparezca».

Las previsiones de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes calcula que, de seguir así, más del 40% de los establecimientos del sector desaparecerá una vez haya pasado esta crisis. No se dan cuenta, aclara, «que cuando podamos abrir, si no hay turistas, los establecimientos no podrán subsistir con la población residente de cada municipio».

Estamos trabajando de manera proactiva y con responsabilidad para afrontar la situación de emergencia provocada por el #COVID2019 .

Durante el estado de alarma, el personal de #CAEB realizará teletrabajo y atenderá al público a través de email y teléfono. #Quedateencasa pic.twitter.com/71XFYl9zNo ? CAEB (@CAEB) March 17, 2020

Por ello, desde Restauración CAEB piden, además de la suspensión de los impuestos municipales (IBI, Basuras, Incineradora, etcétera), que el Ayuntamiento trabaje con la conselleria de Turismo del Govern de les Illes Balears para crear un plan de promoción turístico que «nos ayude a recuperar turistas y dinamizar la economía».

Es urgente, según la asociación, poner en marcha medidas contundentes porque sino «nos veremos obligados a cerrar y con ello despedir a nuestro personal, a nuestros amigos, familiares. Cientos de empresarios se irán a la calle y con ellos cientos de familias trabajadoras». Los sindicatos, ha explicado Robledo, «nos entienden y nos apoyan. Ahora debemos estar unidos porque todos tenemos el mismo objetivo».

En este sentido, el presidente de la asociación ha recordado que cuando esta crisis pase el sector se encontrará, además, con otro problema como es la reducción de aforo pero la prohibición de reducir plantilla en los próximos 6 meses en los casos de ERTE. «No queremos prescindir de nadie pero si nos reducen aforo, cosa que entendemos perfectamente y que debe hacerse por seguridad sanitaria, debería ir ligado a un reducción de plantilla en función del aforo porque sino al final todos nos quedaremos sin trabajo», finalizó.