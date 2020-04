La funeraria de Palma devolverá a las familias el dinero del traje de protección

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma devolverá a las familias el dinero facturado por el uso del traje de protección de sus trabajadores y de los plásticos impermeabilizantes del cadáver usados en los servicios prestados a todas las personas fallecidas entre el 14 y el 23 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus.

Tras la denuncia publicada el domingo por este periódico en la que desde la gerencia de la EFM se admitía que se estaban cobrando a las familias 459 euros por este concepto, ayer el presidente de la empresa municipal, Alberto Jarabo, informó que «el día 23 se decidió dejar de cobrar estos materiales de protección a partir de ese mismo día y también se acordó devolver lo que ya hubieran pagado por ellos los familiares de todos los fallecidos entre los días 14 y 23 de marzo».

Jarabo expuso que «el uso de estos materiales de seguridad se ha cobrado siempre», pues es obligatoria su utilización en el caso de otras enfermedades, antes de que el coronavirus entrara en nuestras vidas, o en las recogidas judiciales de cadáveres en las que no se sabe la causa de defunción. Pero ahora, admitió el concejal, «estamos en un momento de particular fragilidad y especial afectación económica para los ciudadanos, razón por la que hemos decidido no facturar este material».

Aplazar el pago

Jarabo añadió que «también se ha tratado de facilitar que las familias paguen lo menos posible, para ello hemos reducido todos los conceptos posibles de un servicio funerario, que estamos obligados a facturar, y al final se está pagando, de media, un 10 por ciento menos de lo normal».

Asimismo, el presidente de la EFM anunció que «para las familias que están en una situación económica más complicada se está permitiendo el retraso del pago de los servicios hasta más adelante».

Por último, el edil recordó que en estos momentos de crisis sanitaria se ha aprobado una orden ministerial que prohibe cobrar más de lo que se cobraba antes del estado de alarma, «que es lo que habían hecho algunas funerarias privadas», dijo.

La denuncia por el cobro del traje de protección y demás materiales había partido del portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, quien reclamó que este coste fuese asumido por la propia EFM. También, el grupo municipal del PP exigió este miércoles «la suspensión y devolución inmediata» de este concepto cobrado en los fallecidos por coronavirus.