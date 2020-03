Emaya prepara ayudas para que los vecinos separen la red de pluviales

Emaya está preparando una forma de ayudar económicamente a las comunidades de vecinos de los barrios del Eixample que este año deben acometer la separación de las redes de pluviales y fecales. Este proyecto es complementario al que debe acometer la empresa municipal en calles del Ensanche, presupuestado en un millón de euros y que será uno de los cuatro proyectos que se financiarán a cargo de la indemnización de 24,5 millones de euros recibida tras el fallido sistema de la recogida neumática de basura. Según fuentes de la empresa, se está estudiando financiar la obra y que a posteriori las comunidades de vecinos afectadas paguen sin intereses mensualmente en la factura del agua.

Esta separación es obligatoria por ley y las comunidades tendrán que hacerlo este mandato, explicó el presidente de la empresa municipal, Ramon Perpinyà. Emaya dará un plazo a las comunidades a fin de que resuelvan la parte que les corresponde.

La empresa realizará una inspección de los edificios en las zonas afectadas para detectar los que no tienen la separación, «normalmente el problema suele ser que las pluviales de los terrados van a parar al alcantarillado, no a una red de pluviales», se anotó desde Emaya. En los casos en que no exista la conexión se realizará un presupuesto orientativo a las comunidades.

Emaya, por su parte, acometerá la separación de las redes en la calle, un proyecto que ahora está aún en fase de estudio y se espera iniciar a finales de año. Será necesario levantar muchas aceras en barrios de la cuenca del Baluard y del Portixol, como la Soledat, Son Gotleu, Can Capes, Hostalets, Son Oliva, Amanecer, Cas Capiscol y Camp Redó.

Palma cuenta aún con un alto porcentaje de fincas sin separación, sobre todo las construidas en las décadas de los 80 y 90, que se corresponden al Eixample.

Licitación de la obra de separación de las redes en Son Castelló

Emaya ha puesto en marcha la licitación del proyecto de separación de las redes unitarias (de pluviales y fecales) en el Polígon de Son Castelló, que tiene un presupuesto de 14 millones de euros, a cargo de la indemnización de la recogida neumática. En este caso, se debe renovar por completo la red porque está totalmente unida. En 2021 se procederá a la separación de estas redes en algunos puntos del casco antiguo.