Alzina Living vende la casa donde quería poner un restaurante en Son Espanyolet

Alzina Living ha puesto a la venta la casa en la que quería abrir un restaurante en Son Espanyolet, según ha confirmado la citada empresa. Sin embargo, no han querido precisar los motivos que han dado lugar a esta decisión.

Se han limitado a decir que se trata de «negocios» y han desvinculado la decisión de la negativa del Ajuntament de Palma a concederles la licencia para poder abrir el restaurante, ya que han argumentado que aún no han sido notificados.

Los vecinos de la zona, que son muy críticos con el alquiler vacacional de Alzina Living por las molestias que les genera, han dado a conocer en las redes sociales la noticia de la venta de la casa que estaba destinada a albergar un restaurante.

l'Ajuntament denegà la llicència per fer els serveis de restaurant de l'hotel Viking a Alzina 40. Si acompleixen les normes, el negoci no funciona i han de vendre abans les institucions ho revisin tal com toca... pic.twitter.com/2MguuEeLGR