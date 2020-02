Rifirrafe entre el alcalde de Palma José Hila y la regidora Sonia Vivas en el Año Nuevo Chino

Rifirrafe político entre el alcalde de Palma, José Hila, y la regidora Sonia Vivas durante la celebración del Año Nuevo Chino celebrado este domingo en la barriada de Pere Garau.

Todo comenzó cuando las autoridades fueron invitadas a subir al escenario y dirigir unas palabras al numeroso público asistente. Resulta, que el primer edil le pidió a su regidor de Distrito Levante (PSOE), Daniel Oliveira da Souza, a que le acompañara en el escenario dejando abajo a Sonia Vivas (PODEM), actual regidora de Justícia Social, Feminisme, Inmigració i LGTBI. Es decir, que la edil responsable del área que colaboraba en la organización del evento se quedó fuera.

Nada más bajar, Vivas se dirigió al alcalde y le recriminó su comportamiento. «Esto es un acto de equipo de Gobierno y no de partidos. ¿Qué pinta el regidor de distrito?». Todo ello, presenciado por un gran número de personas y periodistas.

José Hila, muy sorprendido, le pidió disculpas, asumió su error y le aseguró que no volvería a suceder. Este diario contactó con la edil podemita y ésta dijo: «Es cierto que ha existido este rifirrafe y que el alcalde me ha dicho que lo hizo sin querer y que no volverá a pasar. No quiero entrar en polémicas. Es mi alcalde y merece todo mi respeto», concluye.

Es más, hace algo más de una semana, fue la propia Sonia Vivas quien consiguió que el Ajuntament de Palma declarase el Año Nuevo Chino como fiesta de interés municipal.