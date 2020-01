Oscar Kacper acusa al Ajuntament de dejarlos «tirados sin vivienda»

Oscar Kacper ha acudido este jueves al pleno del Ajuntament de Palma, donde ha acusado al Pacte de dejarlos «tirados sin vivienda y maltratados en los medios de comunicación, hablando del SAM cada vez que tratan nuestro asunto y diciendo un montón de falsedades una tras otra, tan solo para generar titulares y tapar todo lo que estamos demostrando».

En este punto, ha asegurado que «nos sentimos muy ofendidos» y ha asegurado que «si fuera por el Ajuntament estaríamos en la calle y/o separados». Además, ha denunciado que «ningún cargo político se ha reunido con nosotros y menos aún, Neus Truyol».

Oscar ha asegurado que «la amenaza de separarnos se transforma en toda una coacción que busca el objetivo de que obedezcamos y acabemos en el mismo centro del cual también nos podrían separar. Miles de familias saben por experiencia que en servicios sociales las han amenazado de separarlas».

El menor ha reiterado que Cort podría haber evitado su desahucio y ha argumentado que no puede irse a vivir a Petra. «El Ajuntament habla de una vivienda en Petra que jamás se concretó puesto que el pueblo no está adaptado a personas de movilidad reducida. Tanto es así que ningún discapacitado ha podido ocupar esa vivienda adaptada durante 12 largos años».

Además, ha recriminado a Cort que no tenga en cuenta que «nosotros no tenemos coche, que mi silla pesa 200 kilos y que mis médicos de referencia que me llevan desde nacimiento han decidido no pasarme a la medicina de adultos para no cambiarme de médicos, como mínimo hasta los 21 años, debido a las complicaciones y enfermedades que ellos conocen perfectamente y que constan en los informes. Para colmo, yo no solo estudio en Palma, sino que acudo a mis médicos en Palma, una o varias veces por semana. Aunque Petra estuviera adaptado, no podría costearme los desplazamientos en taxi a cualquier hora».

Cabe recordar que la familia solicitó el pasado 23 de diciembre por escrito una reunión con todos los cargos responsables del caso en Cort y el Govern, junto con el Defensor del Menor y la Defensora de la Ciudadanía. Sin embargo, un mes y seis días después siguen sin tener respuesta a la solicitud.

Desde Stop Desahucios han manifestado que «el Ajuntament de Palma es el principal responsable del desahucio de Oscar y su familia. No se trata tan solo del desahucio sin alternativa, sino del desahucio mismo. Sin embargo, cuando acudimos a hablar con los responsables de vivienda del Govern y del Ajuntament, entre unos y otros se pasan la pelota».

Stop Desahucios ha asegurado que la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, se niega a recibir a la familia. Además, han recriminado que «Antoni Noguera pidió una reunión inútil para tratar de tapar la responsabilidad de Truyol. El Ajuntament saca comunicados con mentiras, mientras, el Govern no asume su responsabilidad como principal tenedor de vivienda pública que no tiene mesa de emergencia para estos casos y cuya versión esta siendo manipulada por el propio Consistorio».