Cort anuncia cortes de tráfico este domingo en Palma por la Diada Ciclista y el Correfoc

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que este domingo se van a producir cortes de tráfico en distintas calles de la ciudad con motivo de la Diada Ciclista y el Correfoc de Sant Sebastià.

Según ha informado el Consistorio este sábado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, a partir de las 08.00 horas y con motivo de la 'Diada Ciclista' se van a producir cortes en plaza de la Reina,calle Conqueridor y Palau Reial en dirección a plaza de Cort.

⚠️ Talls de trànsit diumenge 26:



🚴‍♀️ Diada Ciclista

A partir de les 8 h:

Pl. de la Reina

C. Conqueridor

C. Palau Reial direcció pl. Cort

A partir de les 12 h:

El trànsit procedent de l’autopista de l’aeroport en direcció Porto Pi es desviarà per l’av. Gabriel Alomar