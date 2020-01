Las comunidades de vecinos de Palma deberán separar sus pluviales y fecales en 2020

Palma cuenta aún con un alto porcentaje de comunidades de vecinos que no tienen realizada la separación de las redes de pluviales y fecales, sobre todo en los barrios construidos en las décadas de los 80 y 90, básicamente en el Eixample. Las edificaciones más recientes ya tienen realizada esta separación, pues es obligatoria por ley. Pues bien, en 2020 el Ajuntament de Palma tiene la intención de empezar a solucionar esta situación irregular, para lo que dará un plazo a las comunidades a fin de que resuelvan la parte que les corresponde.

El concejal de Medi Ambient y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, explica que «se iniciará el proceso de información a los residentes. Se irá vecino por vecino y se realizarán inspecciones en cada una de las comunidades para verificar si las redes están separadas o no y a todas aquellas comunidades que no tengan realizada la separación se les va a solicitar que realicen esta obra».

El edil asegura que «se les asesorará para que puedan hacer el proyecto y se darán unos plazos razonables». Pero Perpinyà no puede avanzar si va a haber ayudas económicas o no, «es algo que deberá estudiarse, por ahora no está contemplado».

Sobre el coste que puede suponer esta obra para los vecinos de Palma, el concejal reconoce que «es muy variable, pues en algunos casos será más complicado y tendrá un alto coste y en otros será más sencillo, a veces ya se tiene la cubierta canalizada y en vez de dirigirla hacia fecales se debe dirigir hacia pluviales y eso es bastante sencillo. Yo diría que en el 90 % de los casos no será una obra grande, pues se tratará solo de la separación en un tramo de tubería».

El Consistorio también deberá acometer la parte que le toca. Para ello, el próximo año comenzará la obra de separación de redes en todo el polígono de Son Castelló y en el Eixample.

En Son Castelló se debe renovar por completo la red porque está totalmente unida. En el Eixample habrá intervenciones puntuales, porque en algunas zonas las redes están separadas pero en otras se juntan. Se acometerán en la barriadas de la cuenca del Baluard y del Portixol, como la Soledat, Son Gotleu, Can Capes, Hostalets, Son Oliva, Amanecer, Cas Capiscol y Camp Redó. Lo mismo en el casco antiguo, donde se realizarán micro intervenciones; en este caso las obras empezarán en 2021.

En dos años Palma podrá aguantar 24 horas de lluvia intensa sin que se produzcan vertidos

Para resolver el problema de los vertidos en la Bahía de Palma se necesitarán al menos cuatro años y una inversión de 200 millones. El próximo año está prevista la inversión de unos 69 millones en diversas obras de saneamiento, incluidas las de separación de redes en Son Castelló y el Eixample. El objetivo de Cort es que al final de la legislatura o principios de la siguiente esté construida la depuradora nueva y todas las redes de pluviales y fecales separadas. Con estos proyectos y algunos otros, los vertidos se reducirán al 100 %. Pero antes, en un plazo de dos años, ya se habrán reducido cerca del 80 %. En ese momento, según Perpinyà, el sistema «aguantará una lluvia intensa de hasta 24 horas, ahora si lloviera más tiempo pues ya no sería suficiente».