Horarios especiales de la EMT por Nochevieja

?? Horaris de la nit de Cap d'any (línies Nit Bus):



N2: Can Blau - Can Valero (01:25 a 07:20)

1a sortida (Can Valero): 01:25 (freq cada 50 minuts)

1a sortida (Can Blau): 01:50 (freq cada 50 minuts) pic.twitter.com/4BvJXmmcyk