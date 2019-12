Cambios en los horarios de la EMT en Nochebuena

La EMT de Palma realizará algunos cambios en sus horarios con motivo de la Nochebuena. En concreto, el servicio ordinario terminará antes, exactamente a las 22:00 horas del martes 24 de diciembre.

No obstante, desde el Ajuntament de Palma han destacado que en la madrugada del 25 de diciembre comenzarán a funcionar las líneas nocturnas, cada una de ellas con su horario y sus frecuencias.

La línea N4 (Progrés-Pont d'Inca) comenzará a funcionar a la 1:20 horas del 25 de diciembre y estará operativa hasta las 7:25 horas; su frecuencia es cada 50 minutos.

La N3 (Germans Escales-S'indioteria) también hará su primera salida a la 1:20 horas y la última a las 7:30 horas; la frecuencia es cada 50 minutos.

La N2 tiene su primera salida a las 1:25 horas y la última a las 7:20 horas; la frecuencia es cada 50 minutos.

