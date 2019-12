Cort renuncia al proyecto de iluminación de la Catedral

La regidora de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, ha declarado este viernes que si no hay consenso con el proyecto de iluminación de la Catedral y su entorno renuncia a él y se lleva la inversión de 1,2 millones de euros a «mejoras de iluminación en barrios que lo necesiten».

En vista de la oposición mostrada por una serie de entidades ciudadanas y de la discrepancia en el seno de la Comisión de Patrimonio, la edil ha afirmado que «si no hay consenso no se hace el proyecto».

Pastor ha advertido, no obstante, de que si no se hace el proyecto «habrá que retirar las partes del actual alumbrado que no cumple con la normativa». La parte exterior de la Seu y su entorno depende del Consistorio.