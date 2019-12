Cort trabaja en un convenio exprés para pagar la subvención al matadero

El Ajuntament de Palma está trabajando para poder pagar al matadero de Palma in extremis, antes del 31 de diciembre, la subvención de 150.000 euros prevista en los presupuestos de este año. El concejal de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, admite que «ahora mismo el problema es de tiempo, pues la voluntad política existe, sabemos lo importante que es el matadero para Palma y la Isla en general».

Aunque Cort no tiene competencias asumidas en cuanto al matadero, eso no le impide, en principio, otorgar una subvención a la explotación.

Encaje legal

El problema es que no existe un convenio que ampare o recoja esta ayuda, porque el acuerdo con la explotación del matadero, que era por cuatro años, expiró en 2017 y no se renovó. Sin ese convenio, un informe emitido por los técnicos municipales establece que por ley no es posible otorgar dicha subvención.

Así, Romero explica que los Serveis Jurídics e Intervenció del Ajuntament estudian qué encaje legal se puede dar para poder pagar la subvención; «se está viendo si es viable con el poco tiempo que queda; tendríamos que hacer un convenio exprés», declara el edil.

Además, el responsable de Podem indicó que es preciso que la empresa adjudicataria, Escorxador i Serveis Càrnics Palma SL, presente una auditoría, «por lo que vamos muy justos de tiempo», insiste.

Una vez que se resuelva este problema, añade el regidor, «de cara a 2020 la intención del Consistorio es trabajar en un nuevo convenio para los próximos años».

El mes pasado tanto Asaja como Unió de Pagesos alertaron del posible cierre del matadero de Palma el próximo 31 de diciembre si Cort no abona la ayuda pendiente que tiene con la concesionaria desde 2018. Ésta advierte de que se encuentra en una situación insostenible, pues se trata de una actividad deficitaria. El cierre del matadero supondría liquidar el sector ganadero de la Isla, ya que esta instalación mata casi el 60 % del ganado de toda Mallorca.