Se han imprimido 1.000 carteles de la campaña que avala 'pagar en B'

El Ajuntament de Palma ha confirmado este miércoles que se han impreso 1.000 carteles de la campaña que avala el 'pago en B', aunque han reiterado que no se van a distribuir ya que ayer se dio la orden de que se paralizase tras saltar la polémica.

Las mismas fuentes han respondido que no sabe qué se hará con estos carteles, aunque sí han precisado que los pagará el Grup Esspiral, ya que el Consistorio palmesano no les abonará la subvención que le había sido concedida para realizar una campaña contra el racismo en el lenguaje.

La regidora de Justicia Social, Feminisme i LGTBI del Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, ha confesado este jueves que «los técnicos habían dado el visto bueno, pero la responsabilidad es mía».

Vivas ha recordado que la campaña ya ha sido retirada, pero ha asegurado que no se le ha pagado nada. «No han cobrado nada. Una línea de subvención supone que Cort otorga un dinero por unos trabajos. Nosotros habíamos acordado darles un primer pago de 1.418 euros, pero no se han dado porque esa campaña no había sido supervisada; en total debían cobrar 2.796 euros. Al no haber estado supervisada no han cobrado nada».