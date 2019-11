Rechazo a la propuesta de destinar las galerías de la Plaça Major a aparcamiento

La apuesta del PSOE de destinar las galerías de la Plaça Major a aparcamiento ha suscitado un rechazo generalizado por parte de partidos políticos, patronales del comercio o entidades vecinales.

El presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, es el único de los consultados que la comparte en cierta medida pues entiende que destinar «una parte de las galerías» a estacionamientos podría ser buena idea. Pero es más partidario de un proyecto mixto. «Se ha de aprovechar una parte del espacio para actividades socioculturales, educativas y equipamientos para la zona». Forteza defiende además que se deberían destinar las tres plantas del aparcamiento subterráneo de la Plaça Major a los residentes.

Miquel Obrador, presidente de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, reconoce que «hacen falta más aparcamientos pero no a costa de sacrificar las galerías». Este espacio, añade, «debe tener una utilidad pública para los residentes del centro, con oferta comercial de diverso tipo». No ve mal que se destinen más plazas del actual párking a los residentes, pero no todas.

El presidente de Afedeco, Toni Gayà explica que tanto ellos como Pimeco «somos partidarios de que las galerías se utilicen para usos comerciales y de restauración». Para ello ambas patronales han presentado a Cort un proyecto consensuado. «Utilizar este espacio tan emblemático como aparcamiento es una barbaridad, una aberración», afirma.

Toni Fuster, presidente de Pimeco, ratifica que «no estamos en absoluto de acuerdo en que se conviertan en aparcamiento».

Desde ARCA, Àngels Fermoselle tilda igualmente de «barbaridad» esta idea para las galerías. «Es una oportunidad para la ciudad». También opina que se podrían destinar más plazas del aparcamiento para residentes».

En cuanto a la oposición, la portavoz del PP en Cort, Mercedes Celeste, acusa al alcalde, José Hila, de haber «jugado con las expectativas de los vecinos y comerciantes así como con numerosos puestos de trabajo» en relación a los usos de las galerías.

Desde Vox, Fulgencio Coll considera que hacer una zona de aparcamiento «no es oportuno». Cree que lo conveniente es que las galerías se destinen a albergar un supermercado y comercios. «De esta forma se favorece la economía y se facilita el día a día de los residentes en el centro».

Por último, la portavoz de Cs, Eva Pomar, dice que «es evidente que hay que hacer algo con las galerías, pero se puede aprovechar una parte para el pequeño comercio. Están dando tumbos con el tema de la movilidad».

Algunas propuestas

El edil de Govern Interior, Alberto Jarabo, informó este miércoles de algunas de las propuestas de usos de las galerías presentadas por parte de la sociedad civil. Por ejemplo, citó que Pimeco y Afedeco proponen un mercado gastronómico y artesanal; desde la Associació de Veïns de Canamunt, con el respaldo de otras 47 entidades, se ha presentado un proyecto multifuncional con espacios para entidades, talleres de ciencia..., o desde ARCA se propone crear un espacio de interpretación de la ciudad. El Consell de Mallorca, por otro lado, sugiere un espacio destinado a ofrecer producto local gastronómico y artesanal; o la Regiduria de Participació defiende un espacio de exhibición de la identidad palmesana. Ahora se debe valorar la viabilidad económica de las propuestas, incluida la de dedicar las galerías a aparcamiento. El Pacte tiene claro que el uso ha de ser para los residentes.