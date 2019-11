Emaya detecta más de un robo en la red de suministro de agua por día

En los diez primeros meses del año, de enero a octubre, Emaya ha llevado a cabo hasta 409 actuaciones por conexiones fraudulentas a la red de agua, lo que supone más de una actuación por día. Son casos de robo de agua directamente de la red de suministro sin pasar por el contador o de robos a vecinos.

Según se informa desde la empresa municipal, de ese total, hasta 84 actuaciones corresponden a casos detectados en el transcurso de inspecciones rutinarias del personal de Emaya dedicado a estas labores. Las otras 325 actuaciones se han realizado en colaboración con la Policía, principalmente en barrios como Son Gotleu, Nou Llevant, Camp Redó... En algunos casos se descubre después de alguna denuncia, ocupaciones ilegales, etc.

Comparativa

Estas 409 actuaciones por robos de agua es una cifra superior a la registrada en años pasados. En 2017 se ejecutaron 385 actuaciones por conexiones fraudulentas y 219 el año pasado, en ambos casos a lo largo de los doce meses. Por tanto, aunque los datos son fluctuantes, este año estamos bastante por encima, especialmente si tenemos en cuenta que los de 2019 son datos solo hasta el mes de octubre.

En concreto, el año pasado se realizaron 219 intervenciones de retirada de conexiones fraudulentas (conexiones directas a la red sin contador), una cifra lejana de la de este año. De todas ellas, 103 fueron conexiones fraudulentas detectadas en inspecciones rutinarias y retiradas por el área de redes, y otras 116 fueron conexiones fraudulentas retiradas con apoyo policial.

Un año antes, en 2017, el total de actuaciones fue de 385 y en este caso en la mayoría de los casos, hasta 264, se trató de conexiones fraudulentas detectadas en inspecciones rutinarias. Por tanto, las otras 121 actuaciones se debieron a conexiones fraudulentas retiradas con apoyo de la Policía Local.

Desde Emaya se explica que no es posible determinar los litros de agua robados en estas actuaciones, precisamente porque el agua sustraída mediante la conexión ilegal no pasa por el contador. No obstante, cuando se detecta un fraude, Emaya interpone una denuncia y se hace un cálculo teórico a partir de la fecha de conexión fraudulenta y se reclama la cantidad defraudada. Normalmente se va a juicio.