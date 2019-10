Cort exige a las concesionarias de los aparcamientos un informe de su estado

Cort va a pedir un estudio a todas las empresas concesionarias de los aparcamientos municipales sobre el estado de las infraestructuras. El concejal de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, realizó este viernes este anuncio durante el debate en comisión del mal estado de estacionamiento subterráneo de s’Escorxador, a cuya empresa concesionaria se va a requerir el reforzamiento de la estructura.

Dalmau reconoció que este informe de la situación de los aparcamientos no se exige porque se sospeche de que haya problemas estructurales en algún otro, «pero lo que no queremos es tener que volver a repetir la misma situación de s’Escorxador, sino actuar con antelación suficiente para poder advertir posibles problemas futuros», explicó.

Añadió que la SMAP, desde que existe, no tiene información o estudios de este tipo de ninguno de los aparcamientos en concesión. Pero recordó que «la experiencia de los dos casos más inmediatos, la recuperación de los aparcamientos de Plaça Major y Comtat del Rosselló, es que no se sabe nada hasta que no te dan las llaves».

En relación al aparcamiento de s’Escorxador, el edil declaró que las deficiencias detectadas por los técnicos municipales son achacables a la concesionaria por lo que anunció que se le va a remitir un requerimiento en el que se le reclama que cumpla el proyecto original aprobado por el Ajuntament en 1992 y, por tanto, realice el refuerzo estructural suficiente y compatible con la explotación del aparcamiento. El proyecto original establecía que la estructura debía soportar un peso de 3.000 kg por metro cuadrado mientras que con el proyecto que se realizó finalmente por la empresa solo soporta 500 kg por metro cuadrado.

Se ha de hacer cargo también de la nueva impermeabilización de la plaza de forma que quede suficientemente protegida. Estas obras requerirán el cierre temporal del estacionamiento.

Dalmau recordó que hoy por hoy están restringidas las actividades en la plaza, todas aquellas que aglutinen a más de 3.000 personas sobre la explanada.