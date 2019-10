Proyecciones en la fachada de Cort contra el cambio climático

La fachada de Cort soportó duras heladas, un voraz incendio y hasta el mar y los tiburones hicieron estragos en este emblemático edificio del centro de Palma. Por suerte, estas inclemencias no afectaron al edificio en la vida real, sino que fueron el resultado de un videomapping 3D que se proyectó en la fachada del Ajuntament de Palma con motivo del Dia Internacional contra el Cambio Climático, celebrado este jueves.

Esta fecha tiene como objetivo movilizar y sensibilizar a millones de personas de todo el mundo sobre los efectos del cambio climático y el grave peligro que comporta el calentamiento global.

Acción

La proyección, que tuvo una duración de siete minutos, iluminó la fachada de Cort desde las 19:45 horas ininterrumpidamente hasta las 21:30 horas. Minutos antes de comenzar, ya se veían miradas curiosas. Cuando dio comienzo el videomapping, cerca de 100 personas se habían reunido en la Plaça de Cort para ver el espectáculo. En la proyección se pudo ver la Casa Consistorial derrumbándose a causa de las llamas, una fuerte tormenta y animales marinos colonizando el edificio.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando salió un fragmento de uno de los discursos de la activista medioambiental Greta Thunberg, afirmando que «el mundo está cambiando» (the world is changing). Además, se proyectaron lemas como ‘No hi ha planeta B’, y un logo que decía Palma pel clima, Palma sostenible. A pesar de la belleza de las imágenes, un fallo en la lente del proyector hizo que la imagen no se proyectase en toda la fachada y que quedasen unos metros a ambos lados sin iluminar.

Según comentarios de los operarios, este error será subsanado y el videomapping contra el cambio climático será proyectado, esta vez a fachada completa, de nuevo en otra fecha, previsiblemente el día de encendido de las luces de Navidad.