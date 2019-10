Hila admite que Cort no tiene competencias para regular los cruceros, «por eso buscamos el acuerdo»

El alcalde de Palma, José Hila, reconoció este viernes que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia ni herramienta legal para regular la llegada de cruceros a la ciudad, tal y como ha recordado el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina. «Eso es algo que hemos dicho desde un principio, no ha declarado nada que no hayamos declarado todos, por eso lo que hemos buscado es un acuerdo con el sector, por eso fuimos a Hamburgo y como desde el sector se nos dijo que estaban dispuestos a hablar pues ese es el camino».

El puerto, añadió el alcalde, «puede hacer muchas cosas para fomentar un tipo de barco u otro, puede cobrar más caro a uno que a otros por ejemplo, pero nosotros hemos primado el llegar a un acuerdo con el sector». Además recordó que el presidente de Puertos del Estado concide en que «algo hay que hacer».

El primer edil consideró «una suerte» que la Autoridad Portuaria esté «muy alineada con los intereses de la ciudad y lo ha demostrado muchas veces, por eso tengo ninguna duda de que estará al lado de Palma».

En este caso, aseguró, «somos hay una piña, fuimos los tres, Ayuntamiento, AP y Govern, a Hamburgo, planteamos lo mismo, que queremos un acuerdo con el sector para regular la llegada de cruceros y que no estamos satisfechos con el sistema actual».

«Este es el mismo mensaje que están lanzando todas las ciudades que reciben cruceros, por eso las empresas como son conscientes y quieren que durante muchos años su negocio vaya bien están abiertas a negociar», entendió el alcalde.