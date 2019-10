Los adjudicatarios de Son Toells presentan una denuncia ante la Fiscalía y otra en la Policía Nacional

Los propietarios de los desguaces que obtuvieron la adjudicación de algunos de los lotes de vehículos en la subasta de Son Toells afirman que los coches subastados están inmersos en litigios judiciales en vigor. Entre las pruebas aportadas se encuentra un amplio listado de hasta 72 vehículos con su correspondiente ficha de la Dirección General de Tráfico (DGT) que demuestra que esos turismos y motocicletas están inmersos en procesos judiciales, disponen de embargos o están precintados.

El letrado de los desguaces se entrevistó este jueves con la fiscal de Medio Ambiente y le entregó por registro de entrada un amplio dossier con todas las presuntas irregularidades. Acto seguido, acudió a la Jefatura de la Policía Nacional donde cursó una denuncia por los delitos de alteración de precio en subasta pública, prevaricación e inducción a delitos medioambientales. Además, también han presentado denuncia ante la Fiscalía.

Ante las acciones legales que quiere emprender Cort, el abogado de estas empresas insistió en que «uno de cada tres vehículos subastados presentan incidencias denegatorias para tramitar su baja y, por tanto, no se trata de un simple error humano».

Daños y perjuicios

Por su parte, la regidora de Seguretat Ciudadana en Cort, Joana Maria Adrover, aseguró este jueves que «una vez vuelto a revisar el listado de los vehículos subastados el pasado jueves en Son Toells no se han detectado irregularidades y en todos los casos se realizaron las gestiones legales necesarias».

La edil dijo no entender las razones de las empresas que han denunciado a Cort por vender coches robados, una de las cuales fue la adjudicataria de los lotes 1 (turismos) y 2 (motos). «No entiendo el tono y el tipo de denuncia que plantean, ni las calumnias para intentar dañar la imagen de la Policía Local y del Ajuntament».

Por eso anunció que «como tenemos claras sospechas de que se ha actuado de mala fe hemos trasladado los hechos y falsedades a los servicios jurídicos municipales para que emprendan acciones legales contra estas empresas a fin de exigirles la pertinente indemnización por daños y perjuicios». «No quiero que quede en entredicho la profesionalidad de la Policía ni el interés político de este equipo de Gobierno en proceder al vaciado de Son Toells con un tratamiento exquisito».

También el alcalde de Palma, José Hila, declaró no entender la «sobreactuación» de estas empresas. Cort, dijo, «realiza cada día muchas contrataciones y a veces también se equivoca, pero si una empresa no está de acuerdo tiene una forma muy fácil de decirlo que es presentar un recurso, eso es lo normal en la administración». El alcalde insistió en que «lo que no es normal es esta sobreactuación y estos fuegos artificiales, no entiendo muy bien a dónde quieren llegar, aquí hay alguna cosa más».