Hila califica de sobreactuación la denuncia por la subasta de Son Toells

El alcalde de Palma, José Hila, declaró este jueves «no entender» la «sobreactuación» de tres empresas adjudicatarias que denuncian al Ajuntament ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la subasta de coches en Son Toells de la semana pasada.

Cort, dijo, «realiza cada día muchas contrataciones y si una empresa no está de acuerdo tiene una forma muy fácil de decirlo que es presentar un recurso, éste se estudia, se revisan sus argumentos y si tiene razón se le da y si no, no, eso es lo normal en la administración y lo que hace todo el mundo». Cort, admitió, «a veces también se equivoca y para eso están los recursos».

Por eso en este caso aseguró que «no entiendo muy bien lo que intentan, porque si presentan el recurso lo que han de hacer es esperar a que el Consistorio les conteste», entendió Hila.

El alcalde insistió en que lo que no es normal es «esta sobreactuación que nos están haciendo y estos fuegos artificiales, si lo hiciera cada empresa que presenta un recurso sería muy extraño», por eso insistió en que «no entiendo muy bien a dónde quieren llegar, aquí hay alguna cosa más que no acabo de entender, qué pretenden al intentar convertir esto en una cosa extraña».

El primer edil consideró sobreactuación el hecho de que estas empresas acudan a la Fiscalía y le den tanta publicidad en los medios de comunicación «antes de esperar a que Cort les conteste el recurso».



Ante ello reclamó "normalidad" y dijo que Cort lo que va a hacer es estudiar el recurso. Reconoció que "entre los 400 y pico vehículos que se subastaron se puede haber colado alguno que no tocaba, pero para eso están los recursos y se realiza una comprobación administrativa por parte de los técnicos; aunque antes ya se había comprobado somos humanos y puede haber un error que subsana con toda normalidad".