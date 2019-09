Parques y playas de Palma, cerrados por las intensas lluvias

Todos los parques de Palma permanecerán cerrados todo este viernes debido a las fuertas tormentas causadas por la gota fría o DANA.

Así lo ha informado el Ajuntament de Palma en un comunicado tras activarse la alerta roja en Mallorca, en el que ha explicado que los técnicos inspeccionarán los árboles para evitar posibles peligros.

Las playas de la zona también se han cerrado.

El cierre afecta a los siguientes parques y zonas verdes:

-Hort del Rei

-Jardí del Bisbat

-Mirador Joan Miró

-Son Vich (La Bonanova)

-Mirador del Terreno

-Sa Quarentena

-Castell de Bellver

-Gomila Park

-Sagrat Cor (Son Espanyolet)

-Son Puig d’Alt, Son Puig d’Abaix i Son Puig Torrent (Son Roca)

-Son Dameto Dalt

-Arabella (Son Xigala)

-Son Cotoner

-Son Dameto Nou

-Son Pizà

-Reina Sança de Nàpols

-Son Serra Parera

-Establiments plaça Nova

-Camp Redó

-Can Simonet

-Plaça Ramon Rotger (Bons Aires)

-Sa Riera

-Sa Fertilitzadora (Son Oliva)

-La FEMU

-Parc de ses Estacions

-Son Rullan

-Ses Cases de Son Ametler

-Crèdit Balear

-Son Gibert

-S’Hostalets

-Mare de Déu de la Victòria (Son Gotleu)

-Plaça Orson Welles

-Ses Sorts

-Jorge Luis Borges (Pere Garau)

-Can Palou (Nou Llevant)

-Parc de Son Pedrals (Nou Llevant)

-Parc Krekovic (Nou Llevant)

-Can Tarrés

-Sa Petrolera (zona verda)

-Son Perera

-Son Martorelll (El Molinar)

-Torre d’en Pau

-Bosc de Sa Ribera