Cort obliga a cerrar este jueves a los comercios de las galerías de la Plaça Major en alquiler

El Ajuntament de Palma no permitirá que los comerciantes de las galerías de la Plaça Major que están en alquiler abran este jueves sus tiendas, ya que el Consistorio rescatará la concesión después de 50 años y no prorrogará los alquileres. Así lo comunicó este miércoles el portavoz del Pacte, Alberto Jarabo.

Esta decisión ha provocado un fuerte malestar entre los comerciantes, que interpretaban el silencio del Consistorio como que aceptaba la prórroga. Además, algunos aseguran que tienen alquiler hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que este jueves tienen previsto abrir con total normalidad. Otros estaban recogiendo este miércoles y hay varios carteles de liquidación en las galerías; desde un supermercado que tiene bastante clientela no quisieron realizar declaraciones, a la espera de cómo se desarrollen hoy los acontecimientos.

Sin embargo, el Pacte ha decidido no prorrogar los alquileres, pese a que un informe municipal sí autorizaba la prórroga como máximo por un año. Este informe, que tendría que haber sido firmado por Jarabo, se eliminó de la documentación de la Junta de Gobierno; era la urgencia número siete. La negativa del gobierno municipal a prorrogar el alquiler puede deberse al temor de que los comerciantes que ya se han ido puedan presentar una demanda.

Los comerciantes vaticinan que las galerías se van a convertir en «un nido de drogadictos».

El presidente de la Comunidad de Propietarios, Alejandro Capellá, es muy crítico con la gestión de Cort y denunció que «les ha cogido el toro», al tiempo que reprochó que la pasada legislatura el entonces alcalde Antoni Noguera solo tuvo buenas palabras, pero «no se ha pensado en un proyecto para revitalizar la zona». No obstante, Capellá rechaza la prórroga de los alquileres porque asegura que muchos de los inquilinos no pagan los gastos de la comunidad (seguridad, agua, luz...). Le reclamará a Cort 300.000 euros cuando asuma las galerías.

La subrogación de las galerías comerciales ha suscitado tensión en el Pacte porque ningún área quería hacerse cargo de ellas.

Los técnicos del departamento de Govern Interior han emitido un informe, que establece que la gestión de las galerías de la Plaça Major corresponde a la SMAP, ya que son indivisibles del párking. Sin embargo, el departamento presidido por el socialista Francesc Dalmau se ha negado a aceptarlo. También se barajó la posibilidad de que recayese en otras áreas y todas lo han declinado.

El portavoz municipal destacó que los técnicos de Infraestructures acudirán este jueves por la mañana para realizar una revisión de las instalaciones y no descartó que puedan ser cerradas si no se encuentran en buen estado. Algunas fuentes señalaron que no cumplen al 100 % con la normativa de seguridad. Jarabo apuntó que «la percepción es que las galerías comerciales de la Plaça Major están bastante mal». Sin embargo, insistió en que la decisión se adoptará esta este viernes. Además, señaló que se harán otros informes para determinar los usos que puede tener este espacio; según los informes que fueron eliminados este miércoles de la Junta de Gobierno el uso es comercial y no se puede destinar a uso de las instituciones públicas.

El aparcamiento

El regidor de Mobilitat, Francesc Dalmau, aseguró que el párking de la Plaça Major seguirá funcionando con normalidad tras asumir Cort su gestión anoche a las 00:00 horas. Además, destacó que aunque las galerías tengan que cerrarse por seguridad se buscará una alternativa que permita a los usuarios acceder al párking. Está previsto que este jueves se presente el proyecto de mejora. Dalmau señaló que de momento no se contempla una subida de las tarifas.