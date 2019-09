Neus Truyol: «Me siento convencida y tranquila del trabajo realizado»

La expresidenta de Emaya, Neus Truyol, ha negado este viernes cualquier responsabilidad por inactividad o mala praxis en los vertidos a la bahía de Palma que se producen desde hace años en la ciudad. Una vez levantado el secreto del sumario que la investiga tanto a ella como a otros exaltos cargos de la empresa municipal Emaya, Truyol asevera haber actuado de forma «responsable y diligente» porque el problema de los vertidos «era de máxima prioridad», por lo que ha dejado claro que se siente «convencida y tranquila del trabajo realizado durante los últimos 4 años».

Acompañada por el portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo, y ante la presencia de otros ediles del equipo de gobierno como Ramón Perpinyà (actual presidente de Emaya), Sonia Vivas y Antoni Noguera, la actual concejala de Model de Ciutat ha mostrado su «respeto absoluto» a la justicia, «con la que he colaborado de forma estrecha», y al proceso de investigación. Ha insistido en que todavía no ha sido citada a declarar y de que nadie le ha comunicado su imputación. Sí ha explicado que la primera vez que fue citada por la Guardia Civil se acogió a su derecho a no declarar puesto que el sumario era secreto y hasta poder hacerlo ante un juez.

Sobre el contenido del sumario tan solo indicó que «se investiga un presunto delito ambiental y no se habla de nada más», en referencia a informaciones publicadas en las que se hablaba de que también se podría investigar un presunto delito de malversación de caudales públicos por desviar a otros proyectos un dinero que debería haberse destinado a saneamiento.



El grueso de la declaración de este viernes de Truyol ha consistido en desgranar uno a uno los pasos que se dieron durante la pasada legislatura a fin de «revertir el déficit histórico en diversas infraestructuras», entre ellas las que provocan los vertidos. «Desde el minuto cero se trabajó en su solución», afirma la edil.

Nueva depuradora

Así, ha explicado que se trabajó en tres líneas, por un lado exigiendo al Ministerio de Medio Ambiente la construcción de una nueva depuradora en el Coll, «pues la actual tiene 44 años y está obsoleta». En este sentido ha detallado que el Ministerio ya se encuentra redactando el anteproyecto. Ha recordado que Emaya, por su parte, «hizo su parte del trabajo que era comprar los terrenos en los que se debe construir esta nueva depuradora que es más grande que la actual», lo que supuso una inversión de 3,1 millones de euros. Para el 16 de septiembre el alcalde tiene prevista una nueva reunión con el Ministerio.

La segunda línea de actuación consistió en inversiones propias y a través del canon de saneamiento. Para ello recuerda que el Pacte tuvo que exigir al Govern balear la recuperación de las inversiones de este canon de saneamiento. «Durante los 4 años del gobierno del PP se invirtieron 0 € y nosotros llegamos a un acuerdo para invertir 35 millones en diversos proyectos relacionados con el ciclo del agua», ha declarado. Entre estos proyectos está el de la construcción de un nuevo colector y un tanque de laminación que en 2 años permitirán reducir en un 90% los vertidos.

Truyol ha detallado también que entre 2001 y 2010 las inversiones del canon de saneamiento fueron de 29 millones y de 0 € entre 2011 y 2015 cuando gobernaba el PP.



La tercera línea fue «la prevención e información a la ciudadanía de estos vertidos». «Se tomaron todas las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, fue una acción de responsabilidad máxima».

Al respecto Jarabo ha aportado algunos datos para marcar la diferencia entre la actuación del Pacte y el Gobierno del PP entre los años 2011 y 2015. Ha informado de que entre el año 2003 y 2014 se produjeron 1.024 vertidos al mar y que ya entonces gerente de Emaya, del PP, advirtió de la necesidad de actuar de forma urgente, sin recibir respuesta alguna por el entonces conseller de Medio Ambiente, Biel Company.

En 2012, ha añadido, se produjeron 13 vertidos y solo una bandera roja, adjudicada al mal tiempo; en 2013 hubo 7 vertidos y cero banderas rojas y en 2014, 10 vertidos y 4 banderas rojas también adjudicadas al mal tiempo. «Es decir que el PP realizó 0 inversiones y los vertidos se escondían a la ciudadanía y no se cerraban las playas», ha acusado Jarabo.

El portavoz ha concluido que «no se cometió ninguna irregularidad», que están tranquilos y ha retirado «el apoyo sin fisuras» al anterior equipo de Emaya.

Para acabar, Truyol ha insistido en que toda su gestión «puede ser explicada y contrastada con documentación oficial» y se ha mostrado convencida de que la investigación desvelará estos hechos.