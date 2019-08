Empresarios y vecinos denuncian un aumento de la venta ambulante ilegal

Empresarios y vecinos denuncian un incremento de la venta ambulante ilegal en Palma durante este verano; lamentan que la falta de agentes de la Policía Local no permita hacer cumplir la nueva ordenanza que prohibe esta práctica. Una prueba de ello, es que en julio fueron decomisados 3.139 objetos, un 40 % menos que el mismo mes del año anterior. Además, no se han puesto multas a los compradores; en mayo y junio sí se interpusieron un total de cinco.

La presidenta plataforma Antidelincuencia Platja de Palma, Ana Rodríguez, asegura que en esta zona la venta ambulante ilegal se ha incrementado un 80 % y reta a comprobarlo a quien dude de esta cifra. En su opinión, «las ordenanzas no sirven de nada si no se hacen cumplir». Rodríguez precisa que la Policía Local hace todo lo que puede pero asegura que «hay más vendedores ambulantes en solo media Playa de Palma que en todo el cuartel de San Fernando». Además, advierte del incremento de la venta de droga, camuflada con la venta ambulante ilegal.

La gerente de la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, Patricia Lliteras, corrobora que «hay más venta ambulante ilegal, se ha desbordado la situación». Lliteras señala que tenían «la esperanza» de que mejorase con la nueva ordenanza que prohíbe esta práctica porque la Policía tiene herramientas, pero señala que no hay suficientes agentes. «Estamos bastante preocupados, cada vez hay más masajistas, venta ambulante, prostitución, etc.», concluye.

El presidente de Pimeco, Toni Fuster, añade que en la zona de la Seu se ha incrementado la venta ambulante ilegal; en Sant Miquel y la Plaça Major sigue igual. El presidente de Afedeco, Toni Gayá, añade que también han aparecido otras zonas nuevas de afluencia turística, como las escaleras que suben al Parlament o la escollera. Fuster asegura que no está funcionando la nueva ordenanza; aunque Cort contratará a 120 policías, no llegarán hasta finales de 2020. Gaya cree que se deben erradicar las mafias y añade que «el problema es la interpretación de la normativa, ya que al ser un problema social no la aplicamos y se entra en una nueva ilegalidad porque en la calle no se puede desarrollar actividad económica».

Por el contrario, la Policía Local no percibe un aumento de venta ambulante ilegal.