Cort no ha cobrado las multas impuestas al promotor de la plaza de toros en 2016

El Ajuntament de Palma aún no ha cobrado las dos sanciones interpuestas al promotor de la plaza de toros por permitir la entrada de menores de 16 años en las dos corridas celebradas en el verano de 2016. En concreto, cada una de las multas ascendía a 10.000 euros, la cantidad máxima permitida en la normativa.

Fuentes municipales explicaron que las sanciones aún no se han abonado porque «fueron recurridas y, en estos momentos, está pendiente de resolverse el recurso de reposición que pusieron. Además, precisan que todavía pueden presentar un recurso contecioso-administrativo.

Proceso «muy garantista»

Las citadas fuentes añaden que «todo acto administrativo es muy garantista y ofrece la posibilidad de presentar alegaciones. La empresa presentó alegaciones, que se resolvieron. Después, interpuso un recurso de reposición, que está en tramitación. Además, le queda aún la posibilidad de presentar un contencioso-administrativo ante los juzgados. Hasta que no se resuelva todo este proceso, no tiene que abonar la sanción» si se confirma.

En relación a la cuantía de la sanción, el Consistorio palmesano optó por la máxima permitida porque había reiteración y reincidencia. Así, en 2014 fue abierto un expediente para denunciar la presencia de menores en la plaza de toros de Palma, por lo que Funciones Taurinas SA pagó 1.100 en concepto de multa. Y en el verano de 2015 el Ajuntament inició otro expediente por esta misma infracción. Al repetirse en 2016, el Consistorio palmesano entendía que había reiteración y reincidencia y optó por poner la máxima sanción: 10.000 euros.

Además, en agosto de 2015 –con la llegada del Pacte al gobierno de Cort– se realizó por primera vez una inspección en las instalaciones de la plaza de toros de Palma y a raíz de esta se abrió expediente por omisión medidas sobre condiciones de higiene. Esta es considerada una infracción grave, para la que se propuso una multa de 3.000 euros.

También se interpusieron dos sanciones de 300 euros por incumplimiento de la normativa de publicidad dinámica. Mañana, si los informes son favorables, se celebrará la primera corrida de toros tras aprobarse la ley balear que las prohibía y que fue suspendida por Madrid.

Habrá toros este viernes

Los informes que han elaborado las diferentes administraciones no han encontrado deficiencias que impidan la celebración de la corrida que está prevista para este viernes en la plaza de toros de Palma. Fuentes municipales precisaron que sí se han encontrado algunas deficiencias, que se comunicarán este jueves al propietario de la plaza de toros y al promotor del espectáculo. No obstante, reiteraron que no impiden la celebración de la corrida.

En este punto, recordaron que la plaza tiene pasada la Inspección Técnica de Edificios, por lo que no hay fallos de estructura que podrían ser los que determinasen la prohibición de celebrar la corrida. Por discrepancias en el gobierno municipal, la autorización irá firmada por el alcalde, José Hila, al negarse a firmarla Antoni Noguera, de Més.