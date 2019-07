La oposición vota en contra de la subida de sueldos en Cort por ser «poco estética»

Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Palma, PP, Vox y Ciudadanos, han votado este jueves en contra de la subida de sueldos a los regidores y altos cargos directivos por considerarla «poco estética».

El primer pleno de la legislatura, celebrado en sesión extraordinaria, ha aprobado todos los nombramientos y el nuevo organigrama municipal con el que el Consistorio puede empezar a funcionar. El punto más polémico ha sido el relativo a la subida de sueldos: un 2,5 % para altos cargos, lo que incluye al alcalde y los regidores, y hasta un 6,5 % en el caso de directores, directores generales y asesores.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha declarado que «la subida del 2,5 % nos parece correcta pero ya no estamos tan de acuerdo en el incremento del 6,5 % para los asesores».

En cualquier caso ha añadido que esta subida «se debería haber realizado la pasada legislatura y me da la sensación de que no se hizo por motivos electoralistas, pero que en el primer pleno extraordinario venga está subida no es estético, se podía haber hecho el siguiente donde si se llevarán para su aprobación temas económicos».

También la portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, ha dejado claro que «la primera medida del Ayuntamiento sea la subida de sueldos no nos parece bien». Asimismo, Ciudadanos ha criticado el aumento de altos cargos y ha afirmado que «estaríamos de acuerdo si esto realmente se tradujese al final en un aumento de eficiencia dentro de la administración pública. En la administración hace falta experiencia de gestión en el día a día y entre las personas que se están colocando como altos cargos pues muchos experiencia tienen poca».

Por último, la portavoz del Partido Popular, Mercedes Celeste, también ha considerado que «no es el momento para esta subida de sueldo».

La oposición también ha criticado el importante aumento de cargos directivos.

El portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, ha justificado el aumento en el número de altos cargos en la necesidad de crear «más músculo para que el Ayuntamiento pueda ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos». Ha reconocido que «siempre es curioso o cuestionable que en las primeras decisiones se produzcan las adaptaciones salariales», pero ha añadido que la subida del 2,5 % es «más que razonable, vinculado a la subida que han tenido los funcionarios».

En referencia a las críticas por el aumento de los altos cargos ha dicho que «hay que recordar de dónde veníamos, de un intento del PP de desmantelar las instituciones democraticas en cuanto a su capacidad de ofrecer unos buenos servicios a los ciudadanos con la excusa de la crisis-estafa que todos padecimos pero no ellos, que con sus casos de corrupción llenaron sus bolsillos mientras vaciaban los de los ciudadanos».

Otro punto que ha generado debate en el Pleno ha sido el referido aprobación de la composición de la Comisión de centro histórico y catálogo. Toda la oposición ha reclamado tener voto además de voz en esta Comisión, pero la propuesta no fue aceptada por el equipo de gobierno.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, ha explicado que se trata de una comisión técnica y que ningún representante político que esté presente en ella tiene voto.