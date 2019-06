El Orgullo 2019 reivindica este año en Palma la «salida del armario» de las personas mayores LGTBI

La asociación de referencia del colectivo LGTBI en Baleares, Ben Amics, ha presentado este lunes el programa de actividades en motivo del Día del Orgullo 2019, que este año centra su mirada en las personas mayores LGTBI así como en la celebración del 25 aniversario de la entidad.

Bajo el lema 'Gente mayor sin armarios: historia, lucha y memoria', la edición del Orgullo 2019 pone el foco en la «salida del armario» de las personas mayores LGTBI y en la memoria histórica del colectivo, haciendo énfasis en los disturbios de Stonewall en 1969, que este año cumplen 50 años.

En declaraciones a Europa Press, desde Ben Amics han señalado que la edición del Orgullo de este año coincide con el 25 aniversario de la entidad, hecho que desde Ben Amics aprovecharán para «recordar la trayectoria y los inicios» de la asociación, fundada en la década de los años noventa.

«EL MOVIMIENTO LGTBI NO VETA A NADIE»

Así, la marcha del Orgullo 2019 se centra en visibilizar a las personas «pioneras en la lucha» por los derechos del colectivo LGTBI, una manifestación que en Palma tendrá lugar el viernes 28 de junio que empezará en Es Baluard y acabará en la plaza de Cort, lugar en el que también se celebrará la tradicional verbena.

La organización de la convocatoria recae en Ben Amics y cuenta con la colaboración de otras entidades, como ALAS, la Asamblea Antipatriarcal o ÚNIC, así como con la participación de sindicatos o partidos políticos.

«Todos los partidos están convocados a la manifestación y quien no se presenta es porque no tiene interés en participar, desde el movimiento LGTBI no vetamos a nadie», han expresado desde Ben Amics.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de actividades con motivo del Orgullo 2019 arranca el viernes 21, con la proyección del documental 'Ventanas abiertas', centrado en figuras pioneras de las reivindicaciones LGTBI en España y, en especial, del papel de las lesbianas. También antes de la marcha del Orgullo tendrá lugar un taller de pancartas y la proyección del documental 'En Femme'.

El día con más actividades será el viernes 28 de junio, con la celebración de la Manifestación del Orgullo, que arrancará desde el Museo de Es Baluard y trazará un recorrido por el Paseo Mallorca, Jaime III, la plaza Joan Carles I, el Borne, la plaza de la Reina, la calle Conquistador y el Palacio Real, para finalizar en la plaza de Cort. Precisamente ahí es donde tendrá lugar la verbena del Orgullo, con diversas actuaciones y con la tradicional entrega de los 'Premios Siurell i Dimoni Rosa'.

Tras la marcha del Orgullo, las actividades programadas incluyen el cuentacuentos 'Cua de Sirena' (el 29 de junio) o el estreno del musical 'Stonewall. Liberación y Orgullo' el domingo 30, centrado en las revueltas de Stonewall de 1969. El mismo día también tendrá lugar el estreno de la película documental 'Me llamo Violeta', de David Fernández y Marc Parramon.