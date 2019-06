Invasión de chinches rojas en Palma

Una plaga de chinches rojas (Spilostethus pandurus) ha invadido las viviendas del Camí de Muntanya de Son Ferriol sin que los vecinos hayan conseguido aún que ningún técnico de Emaya ni de ninguna otra área del Ajuntament se persone en el lugar para buscar una solución.

Petra Ortega, una de las vecinas afectadas, explicó este lunes que «hemos tenido que poner toallas en las puertas y no abrir las ventanas, pero aun así han entrado en las casas, porque son cientos, no vuelan, trepan, y no sabemos de dónde han salido». Relató que «el sábado ya había algunas y como habían fumigado no le dimos importancia, pero el domingo al amanecer ya estaba todo lleno desde el número 80 del Camí de Muntanya hacia la carretera de Sineu».

Ante el susto por una plaga de insectos que nunca habían visto y cuyas consecuencias desconocen, los afectados comenzaron a llamar al 112, donde les derivaron a un teléfono del Ajuntament y de ahí a Emaya, pero al ser domingo les dijeron que «no había servicios mínimos y que irían en un plazo de 72 horas». Ese día los vecinos recurrieron a lo que pudieron, «como insecticidas, agua, pero nada funcionó». Al anochecer, las chinches se escondieron, pero este lunes por la mañana volvieron a aparecer a cientos.

La indignación fue en aumento este lunes al volver a comprobar «el poco interés» por parte de Cort. Lo más que consiguieron fueron respuestas como «esto no es el fin del mundo», por parte de una trabajadora de Emaya, o «qué quiere, que vayamos a pegar tiros», en este caso de parte de un policía.

«Entiendo que haya cosas más urgentes, pero este trato es vergonzoso. No es algo mortal, pero sí es muy molesto y no sabemos si puede traer algún tipo de enfermedad», criticó la denunciante.