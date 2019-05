Quejas por las obras y el sentido de circulación de la calle Molí des Comte

No todos los vecinos de Establiments están contentos con las obras iniciadas por el Ajuntament de Palma en la calle Molí des Comte para la remodelación y construcción de aceras a fin de mejorar la seguridad de peatones y vehículos.

No están en contra de las aceras, pero sí de que se haya empezado por esta calle cuando, consideran, que era más urgente actuar en la carretera de Esporles y, sobre todo, en relación con la dirección de circulación que se va a permitir una vez acabados los trabajos. La vía es ahora de doble sentido, pero una vez acabados los trabajos no se podrá entrar en ella en dirección a Puigpunyent, solo será de salida.

El empresario Juan Cabrera es uno de los afectados del sentido único que tendrá la calle. «No es lógico, pues la calle se emplea mucho más de entrada que de salida y el problema que se nos avecina –explica– es el colapso que crearán sobre todo todos los autocares y camiones de reparto desde la carretera ya que no podrán entrar como hasta ahora».

Los afectados ya han presentado sus quejas ante el departamento de Mobilitat del Consistorio, «pero no nos han dicho nada, solo hemos visto que ya han puesto el disco de dirección prohibida», comenta Cabrera. Tampoco ve bien que «ya que se ponen aceras se pongan solo en una parte de la calle y no en toda». Las obras consisten en la construcción de 900 metros cuadrados de aceras a ambos lados de la calle, en el tramo situado entre la carretera de Esporles y la calle Rector Estrades.

Toni Vaquer regenta un bar en la zona y también está preocupado por las plazas de aparcamiento que se van a perder, además de que los tres meses de obras que tienen por delante ya han comenzado a afectar a su negocio. «La calle está cerrada durante todo el día, pero a mí los gastos ni las nóminas que pago no me las quita nadie y ya lo he empezado a notar».

Catalina Femenía es una de sus empleadas y teme por su empleo con «el bajón» de clientes que ha notado el bar con motivo del cierre de la calle.

Pablo Balaguer, otro de los vecinos, denuncia que «aquí hay muchos intereses creados y alguien ha empujado donde no debería haber empujado». Aunque prefiere no dar nombres, considera que «era más importante hacer una obra parecida a ésta en toda la carretera de Esporles que en la calle Molí des Compte; eso sí es urgente desde hace 40 o 50 años y no lo harán nunca».

Femenía apoya la denuncia de que «se haga esto en la calle por una persona que ha engañado a la mitad de los vecinos, cuando hay cosas más necesarias en Establiments que este trozo de calle». Insiste en que «es mucho más importante la carretera principal». También declina dar nombres.

Por último, otro de los afectados, Juan Terrasa, reclama que solo se habilite acera en un lado de la calle para que se pierdan menos plazas de aparcamiento.