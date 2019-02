Solo nueve policías tutor para cerca de cien centros y sin acuerdo sindical

La regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, asegura que antes del final de la legislatura habrá 9 policías tutores en Palma con o sin el acuerdo de los sindicatos. Pero la cifra resulta del todo «insuficiente» para la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) que recuerda que deberán atender a cerca de un centenar de centros escolares en la ciudad.

Pastor explica que ha llevado el tema «a 11 mesas de negociación y ya no lo llevo más, no ha sido posible el consenso con los sindicatos por lo que, como Administración, hemos decidido convocar las plazas para que se cubran y se ponga en marcha la unidad». La edil insiste en que «hemos tenido voluntad negociadora, pero lo que no estamos es presos de que, en este caso, los sindicatos no quieran llegar a un acuerdo».

La responsable municipal admite que las posturas entre Administración y sindicatos «no estaban muy alejadas», pero aún, lamenta, «no se ha podido llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales de estas plazas que se convocan». A lo largo de las reuniones mantenidas, indica, «hemos ido introduciendo modificaciones solicitadas por las fuerzas sindicales, pero la Administración no puede estar paralizada porque no se llega a un acuerdo».

Así, Pastor informa de que se ha abierto la convocatoria para cubrir nueve plazas de policía tutor, un oficial y ocho agentes, que antes de que acabe la legislatura se quiere que estén cubiertas. En la actualidad solamente hay un oficial y dos agentes que están en el programa piloto de esta unidad y que se espera que se presenten a estas plazas.

Desde el otro lado de la mesa de negociación, el sindicato UGT reconoce la falta de acuerdo con el Govern del Pacte porque las condiciones de trabajo que se proponen para estas plazas «no son las más adecuadas».

Fuentes de este sindicato explican que «estos agentes tienen un cometido distinto al del resto de policías, con reuniones por las tardes o en fin de semana con asociaciones de padres, colegios, etc. y eso conlleva unos pluses y no estamos de acuerdo con los que propone el Ajuntament».