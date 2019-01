Tres nuevos puntos fijos de control de velocidad con radar móvil en Palma

El Ayuntamiento de Palma instalará tres puntos fijos de control de velocidad por radar en las calles Manacor, Miquel Lladó y en la avenida de Cristóbal Colón, con la finalidad de mejorar la seguridad vial en estas zonas.

Este radar móvil, que entrará en funcionamiento cuando se instale la señalización que indique que hay un punto controlador, rotará entre estos tres puntos fijos, ha explicado este miércoles el ayuntamiento en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Palma ha reiterado que este radar, que no estará siempre en el mismo lugar, se instalará de forma aleatoria entre los tres puntos y ha apuntado que no entrará en funcionamiento hasta que no esté la señalización.

En la calle Miquel Lladó estará situado ante la calle Bernat Pomar, con sentido de circulación hacia el centro de Palma, y en este punto la velocidad estará limitada a 50 kilómetros por hora.

En la media de la calle Manacor, se situará entre los números 99 y 101, en sentido de circulación hacia las avenidas, y la velocidad estará limitada a 40 kilómetros por hora.

En el paseo Colón (antigua avenida Gabriel Roca), el radar se colocará entre la calle del Moll Vell y delante de la calle Antonio Maura en sentido a Andratx, con 50 kilómetros por hora. El regidor de Movilidad del consistorio, Joan ferrer, ha destacado que estos radares son una novedad, que se incluye por primera vez dentro del núcleo urbano de Palma, que «necesita mejorar el control para poder calmar el tráfico».