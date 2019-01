Pimeco y Afedeco piden que las galerías de la Plaça Major sean el eje para dinamizar Palma

Pimeco y Afedeco critican no haber sido informados en ningún momento de la intención del alcalde de Palma, Antoni Noguera, de destinar los espacios públicos de las galerías comerciales de la Plaça Major a equipamientos municipales, así como a espacios culturales o para emprendedores y reclaman en este espacio algún proyecto que contribuya a revitalizar el centro de la ciudad desde el punto de vista comercial. El presidente de Pimeco, Antoni Fuster, patronal a la que están afiliados los comerciantes de la Plaça Major, recuerda que «en varias ocasiones le hemos preguntado al alcalde qué proyecto tenía para estas galerías y siempre nos dijo que no había nada. Somos los principales afectados y ahora vemos que no contamos para nada».

Tanto Fuster como Antoni Gayá, presidente de Afedeco, consideran que, cuando Cort recupere la gestión del aparcamiento subterráneo y de las galerías el próximo mes de noviembre, este espacio es vital para poder en marcha un proyecto que contribuya a revitalizar el centro. Los grandes centros comerciales, destaca Fuster, se están concentrando en la periferia de la ciudad «y están vaciando el centro, por lo que estas galerías son fundamentales para la dinamización del pequeño comercio». La apuesta de Pimeco, que no descarta que haya algún servicio público, pasa por un proyecto que aunase la oferta gastronómica y comercial, atractivo tanto para al residente como para el turista.

Desde Afedeco se consideró también que «estamos perdiendo una oportunidad histórica de que estas galerías se conviertan en un eje para dinamizar Palma». Antoni Gayá tildó de «muy desafortunadas y, como siempre, improvisadas» las declaraciones del alcalde en este sentido y opinó que «a estas alturas ya se debería tener un proyecto consensuado y definido, pero si tienen algo nadie nos lo ha presentado a las patronales». Aseguró que «la administración se comprometió hace años a estudiar este tema con nosotros. Esta patronal defiende que estas galerías se puedan integrar, en su momento, en el centro comercial a cielo abierto en el que trabaja desde hace años.