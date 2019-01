La plaza de Cort se iluminará la próxima Navidad

El Ajuntament de Palma toma nota de las críticas y las próximas Navidades aumentará la iluminación de la plaza de Cort. Este año ha sido muy criticada la poca iluminación navideña y lo desangelada que estaba la plaza en la que se encuentra en Figuera, el punto por excelencia donde los palmesanos se toman las uvas.

El regidor de Infraestructures, Rodrigo Romero, explica que este año no han puesto más luces en la plaza de Cort a petición de la Regidoria de Participació Ciutadana. En este sentido, el día del encendido de luces proyectaron un mapping en la fachada del Consistorio, por lo que la iluminación no podía ser excesiva. Romero asegura que ofreció a la Regidoria de Participació Ciutadana incrementar la iluminación para el resto de fiestas, cuando no estaba previsto realizar más mappins, pero le respondieron que no era necesario. Este periódico no pudo localizar a nadie de este área para comentar lo sucedido.

Sin embargo, el titular de Infraestructures reconoce que la plaza de Cort no ofrecía la imagen deseada, como sí ocurre en otros espacios emblemáticos, como el Born.

Para evitar que esto se repita, el próximo año pondrán las luces de la plaza de Cort más elevadas, que permitan proyectar mappins, como en el Casal Solleric, con el Born bien iluminado.