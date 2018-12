Los vecinos de Son Puig dicen que Hila y Noguera les han traicionado

Los vecinos de Son Puig han acusado este jueves al regidor José Hila y al alcalde Antoni Noguera de mentirosos, en referencia al incumplimiento del acuerdo de modificar el traslado de las torres de alta tensión. En representación de los vecinos, David Fiol ha intervenido en el pleno del Ayuntamiento de Palma y se ha dirigido a Hila: «Usted miente más que habla».

Fiol ha asegurado que se ha «traicionado el compromiso que usted y sus colegas de Gobierno adquirieron con nosotros». Cabe recordar que en pleno se acordó financiar el cambio de trazado de las torres de alta tensión, pero José Hila reconoció la pasada semana que los técnicos no daban el visto bueno.

Ante esto, los vecinos de Son Puig han asegurado sentirse «avergonzados de que presidan nuestra ciudad y les pedimos que cumplan aquello que se comprometieron y, si no se ven capacitados para solventar este problema, al menos no bloqueen las propuestas de otros partidos, como pasó el pasado jueves en el Pleno del Parlament».

Un cambio que no se puede hacer

El regidor José Hila ha asegurado que se ha mantenido informados a los vecinos de todo lo que iba ocurriendo sobre este asunto. Hila ha insistido que no han tenido todo lo necesario para hacer realidad ese acuerdo, que «son los informes técnicos. No avalan el acuerdo municipal para hacerlo y si no lo tienes no puedes gastar el dinero. No siempre se consiguen los informes técnicos».

El regidor de Urbanismo ha apuntado que los técnicos consideran que no hay base legal para que el consistorio haga esta inversión, pese al compromiso político. «El compromiso político no es basta en la administración, para gastar dinero debes tener al lado la firma de los técnicos y no la tenemos». «No basta mi voluntad. Yo firmaría, pero la firma del técnicos no está. Si no quieren firmar no puedo hacer más. No le puedo obligar. Si lo hiciera tendríamos bastante problemas», ha dicho.