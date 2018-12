El servicio de atención 010 recibe al año 271.000 llamadas y 22.000 whatsapps

A lo largo de los once primeros meses del año el Servicio de Atención Telefónica (SAT) 010 del Ajuntament de Palma ha recibido 271.030 llamadas y 21.953 whatsapps de ciudadanos comunicando algún tipo de incidencia, queja o demanda. Estas cifras son algo inferiores a las del año pasado, pero la responsable de Funció Pública y Govern Interior, Aurora Jhardi, reconoce que se trata de «un servicio consolidado y que la ciudadanía tiene como referencia para el contacto con Cort, por lo que para nosotros es de vital importancia».

El pasado mayo Cort recuperó la gestión directa del SAT 010 que gestiona la atención telefónica, el servicio de whatsapp, el correo electrónico genérico y las demandas de servicios.

En relación a la atención telefónica, el año pasado se recibieron 303.703 llamadas, algo más que las que se han recibido en lo que va de este año. Pero lo que no ha cambiado es el motivo por el que los ciudadanos recurren a este servicio. Así, este año la mayoría de las llamadas se realizaron por temas referentes a las áreas de Població (empadronamientos, certificados de viaje, certificados de empadronamiento, etc.), Urbanisme, Mobilitat (multas, ORA, Acire, etc.) o por el mantenimiento de infraestructuras de vía pública (problemas con el alumbrado, pavimentación, parques o jardines, etc.).

Jhardi destacó que «las personas que más uso hacen de este servicio son las mujeres, que suponen el 57,5 % del total». También explicó que «desde que se gestiona directamente este servicio, las noches, entre las 23.00 y las 7.00 horas, se atienden a través de un sistema de contestador automático, «ya que se ha podido comprobar que las llamadas a esas horas son casi inexistentes y casi todas son competencia de la Policía Local, la mayoría por ruidos o molestias por vehículos mal estacionados, y en ese caso el sistema permite desviar estas llamadas a la Policía».

En cuanto al servicio de whatsapp, que se puso en marcha esta legislatura para comunicar cuestiones relacionadas con la vía pública, este año han hecho uso de él 8.079 personas, que han enviado 21.953 mensajes y han comunicado 4.338 incidencias. La gran mayoría han sido por el estado de pavimentación de la calles y aceras, seguidas de denuncias de parques y jardines, arbolado y, en menos número, alumbrado público.