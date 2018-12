El sector crítico con Isern se resigna a su candidatura y pide una salida para Durán

La candidatura de Mateo Isern a la alcaldía de Palma ha sido recibida con recelos por parte de un sector del PP en Palma, que sin embargo no dará la batalla para intentar que la Junta Territorial de Palma proponga a otro candidato, en este caso a la actual presidenta de la Junta, Margalida Durán. El sector crítico con Isern se resigna a que repita como candidato, a pesar de que hay un profundo malestar por el modo en que se ha formalizado el proceso de designación del candidato, por decisión directa del presidente del partido y sin que hayan podido opinar los militantes.

Los representantes del sector crítico, que en su mayor parte proceden del ‘rodriguismo’, sí piden una salida para la actual portavoz del PP en Cort, Margalida Durán, que podría aparecer en la lista del PP al Parlament. Lo que sí se da por hecho es que prácticamente ninguno de los actuales concejales del PP en Palma repetirá en la lista, con la probable excepción de Antonia Roca. Algunas fuentes señalan que Javier Bonet podría ir en la lista al Parlament, junto con Margalida Durán, pero el resto de concejales no parece que vaya a ir por ahora en ninguna otra candidatura.

La presidenta de la Junta Territorial de Palma fue una de las más aplaudidas en la cena de Navidad del PP, que se celebraba este jueves y a la que no acudió Mateo Isern. Por la mañana, Durán había asegurado que es una mujer «de partido» y que apoyará el candidato que designe su formación política, como ha hecho «siempre». Expresó su voluntad de continuar en política «ahora más que nunca», pero precisó que no pedirá estar en ningún cargo. Sí tuvo un leve reproche hacia el partido al señalar que «quizá» las cosas se podían haber hecho de otra manera.

El presidente del PP, Gabriel Company, no hizo mención a esta situación en su intervención ante unos 800 militantes que se congregaron en el restaurante Binicomprat de Algaida. En medio de un ambiente de victoria insuflado por el resultado las elecciones andaluzas, aseguró que el PP está preparado para ganar y para gobernar de nuevo en las Islas.

El presidente del PP balear lanzó un mensaje de optimismo a los militantes y afirmó que la base para conseguir esa victoria será la implicación de todos los militantes en las elecciones que se celebrarán en unos meses. «Tenemos ilusión, experiencia, gente joven, muchas ganas de hacerlo bien y un proyecto de futuro para las Islas».

Para Company, uno de los valores del PP es que el proyecto está basado «en la convivencia y la prosperidad» frente a las propuestas de otros partidos que se sustentan «en la confrontación, el sectarismo y el discurso del miedo». «Representamos a la mayoría de la sociedad de estas Islas», añadió el líder de los populares.

El presidente del PP defendió una nueva forma de hacer política basada en los planteamientos en positivo. «Hay que hacer política en positivo y volver a poner la política al servicio de la gente para resolver sus problemas y ayudar a que vivan mejor», añadió el número uno del PP.

El presidente ‘popular' también aseguró que su formación política no permitirá que en Balears suceda como en Catalunya. «Aquí no dejaremos que pase lo que está sucediendo en Catalunya, que es lo que quieren los socios de Armengol», afirmó. Por eso, insistió en que el PP no aceptará etiquetas «ni que nos digan qué debemos hacer y cómo, porque aquí mandamos nosotros». «Somos mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses y estamos orgullos de nuestras raíces, de nuestra lengua propia y de nuestra cultura, y también estamos orgullosos de ser españoles y de la Constitución», destacó Company ante los aplausos de la militancia.